Можно ли воспитать ребенка оптимистом

Все мы прекрасно знаем, чем оптимисты отличаются от пессимистов. В то время, когда одни вечно ноют, жалуются и ищут к чему бы придраться, другие радуются жизни и умудряются найти что-то положительное даже в совершенно безвыходной ситуации. А можно ли привить ребенку оптимизм и жажду жизни, вопреки его характеру и наклонностям?

Итак, как сделать из ребенка оптимиста:

Не оценивайте ребенка

Слушая рассказ ребенка о том, как прошел его день постарайтесь не оценивать те или иные его поступки. Ребенок должен чувствовать, что вы его любите вне обстоятельств, независимо от того правильно он поступил в той или иной ситуации, или нет. Понимание того, что ребенка любят вне любых обстоятельств избавит его от излишней нервозности и тревожности.

Общайтесь с ребенком

Постарайтесь как можно больше времени проводить с ребенком. Читайте вместе книги, ходите на прогулки, играйте в настольные игры и занимайтесь домашними делами. Регулярное ежедневное общение с родителями способствует развитию у ребенка самостоятельности. Первое время, выполняя домашние дела с родителями, ребенок так или иначе научится выполнять их самостоятельно, без контроля взрослых. Но самое главное - он будет уверен в том, что он все делает правильно.

Не сравнивайте ребенка с другими детьми

Никогда не сравнивайте ребенка с другими детьми. Рассказ о почти идеальном ребенке вашей подруги на которого следует равняться, не вызовет у ребенка ничего кроме ревности, обиды и комплексов. Ребенок заслуживает вашей похвалы без сравнения его с кем-то другим. Ребенок - абсолютно самодостаточная личность и сравнение его со сверстниками, тем более оценочное сравнение, сработает только во вред воспитательному процессу. Если ребенок в чем-то провинился - скажите ему об этом, если он заслужил похвалу - похвалите. Однако, он должен чувствовать, что вы хвалите его потому, что он этого заслужил, а не потому, что он равняется на кого-то, кто якобы априори лучше, чем он.

Не стесняйтесь проявлять эмоции

К сожалению, далеко не всем легко говорить теплые слова. Некоторые взрослые предпочитают демонстрировать свои чувства к ребенку поступками и заботой, ошибочно полагая, что слова нежности и любви могут быть восприняты как излишняя слабость или сентиментальность. Но, как показывает практика, одно не может заменить другое. Ребенок остро нуждается в том, чтобы мама не просто следила за тем, чтобы он поел, не заболел и хорошо учился. Ребенок должен слышать слова "Я люблю тебя", "Ты - молодец", "Я так горжусь тобой", "Я даже не сомневался, что ты все сможешь". Это не проявление слабости, это - самооценка вашего ребенка, которая на 100% зависит от вас.