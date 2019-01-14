Можно ли школьникам худеть?

Практически все подростки не довольны своей внешностью. Девочки уверены, что у них есть лишний вес, даже если их худоба выглядит уже достаточно болезненно, а парни всегда не прочь обзавестись бицепсами и кубиками на прессе. Но если подкачать мышцы - это скорее плюс, чем минус, то как быть с желанием подростка сесть на жесткую диету, а то и вовсе объявить голодовку?

Можно ли вообще подросткам сидеть на диете и что делать родителям, видя, что ребенок перестал есть?

Диетолог

Если ваш ребенок решил сбросить лишние килограммы и вы не можете его убедить, что в этом нет особой необходимости - у вас не остается никакого иного выхода, кроме как помочь ему. Вместо того, чтобы пытаться из-под полы подсунуть ему котлету, рассказывая о том, что от одной штучки ничего не будет, сходите с ребенком к диетологу на консультацию. От разговора со специалистом толку будет во сто крат больше, чем от всех маминых и бабушкиным вздохов и причитаний. Если ребенку и правда не нужна диета, врач ему сам об этом скажет, а если диета нужна - лишние килограммы нужно убирать, даже если вы очень любите свое чадо.

Гастроэнтеролог

Если ребенок сел на диету - не воюйте с ним, даже если вам очень не нравится эта его идея. Объясните, что вы волнуетесь о его здоровье, но вовсе не против, чтобы он лучше выглядел, а для этого нужно все делать с умом. Сходите с подростком к гастроэнтерологу, который осмотрев ребенка и оценив его анализы подскажет, как правильно составить диету и нужна ли ему диета в принципе.

Спорт

На сегодняшний день способов сбросить лишние пару килограммов огромное множество, начиная от тренажерных залов и заканчивая секциями на любой вкус и карман. Однако, нужно учитывать, что во всем стоит помнить о мере. Если подросток пойдет в тренажерный зал - первое время ему потребуется помощь инструктора. В противном случае он рискует так переусердствовать, что, как минимум, несколько дней будет страдать от сильной боли в мышцах.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся