Как выбрать репетитора по математике

Поиски хорошего репетитора - это извечная головная боль родителей всех выпускников. При выборе репетитора родители, как правило, ориентируются на свои личные предпочтения. Кто-то руководствуется ценой, мол раз дорого, значит хороший репетитор. Для других важны рекомендации друзей и знакомых, для третьих - статус и регалии педагога.

Однако, какими бы критериями не пользовались родители, никто из них не застрахован от ошибки и, к сожалению, как показывает практика, ни научная степень репетитора, ни заоблачные расценки на занятия не гарантируют предоставление качественной услуги и уж тем более, успешную сдачу ребенком тестов. Тем не менее есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при выборе репетитора и если это не гарантирует вашему ребенку идеальную сдачу тестов, то по крайней мере это уменьшит ваши риски стать жертвами шарлатана.

Итак, на что обратить внимание при выборе репетитора по математике:

Специальные сайты

Начните поиски репетитора со специальных сайтов, на которых педагоги оставляют данные о себе и своих услугах. Однако, прежде, чем сделать выбор в пользу того или иного преподавателя, проведите небольшой эксперимент и попытайтесь сами зарегистрироваться на этом сайте в качестве педагога. Если у вас это без проблем получится - смело закрывайте сайт и продолжайте поиски. Чтобы не стать жертвой мошенника и не выбрасывать деньги на то, чтобы с вашим ребенком занимался вчерашний троечник, ищите репетитора только на тех сайтах, где для регистрации педагоги должны внести данные о своих дипломах и научных степенях. В противном случае вы рискуете потерять не только деньги, но и время.

Отзывы знакомых

Безусловно, самый действенный способ не ошибиться с выбором репетитора - это так называемое "сарафанное радио". У вашего ребенка полно друзей-сверстников, а это значит, что, как минимум, каждый второй из них либо раньше занимался с репетитором, либо занимается сейчас, а возможно чьи-то родители так же как и вы находятся в активном поиске. Если вы объедините усилия, это существенно облегчит ваши поиски и снизит риск ошибки.

Однако, нужно понимать, что оценка знакомыми работы репетитора - это достаточно субъективный момент и здесь присутствует личностный фактор. Если родители оплачивали занятия, а ребенок так и не поступил в вожделенный вуз, едва ли они дадут педагогу хорошую рекомендацию. Родители будут обижены и скорее всего скажут вам, что их чадо стало жертвой плохого преподавателя, несмотря на то, что репетитор выкладывался как мог, а абитуриент оказался лодырем и троечником.

Также не стоит излишне переоценивать заслуги репетитора, после занятий с которым выпускник поступил в вуз. Репетитор - не волшебник, он не сможет за полгода научить математике с нуля и если у школьника нет необходимой стартовой базы, ни о какой успешной сдаче тестов не может быть и речи. Более того, ни один уважающий себя репетитор никогда не согласиться заниматься с полностью "нулевым" абитуриентом. Иными словами, слушая восторженный рассказ родителей новоиспеченного студента о заслугах репетитора, вы должны понимать, что педагог лишь помог студенту восполнить какие-то пробелы в знаниях и не более того.

Школьный учитель

Если родители далеки от математики, они просто не смогут оценить качество работы репетитора. В этом случае можно время от времени звонить школьному преподавателю по математике и спрашивать не замечает ли он сдвиги в познаниях выпускника. На самом деле все достаточно просто. Если школьник посетил уже с десяток занятий с репетитором, а школьный учитель говорит вам, что в знаниях ребенка не заметил ровным счетом никаких перемен - это повод задуматься о том, туда ли вы тратите деньги.

Статистика

Также стоит обратить внимание на статистику данного репетитора. Безусловно, каждый репетитор может давать частично неправдивую информацию о себе, искусственно увеличивая количество выпускников, которым он помог поступить в вузы. Тем не менее с каждым из новоиспеченных студентов вы можете связаться по интернету и выяснить какой на самом деле была роль репетитора когда они готовились к тестам.