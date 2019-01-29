Как вовремя понять, что школьнику пора к психологу

К сожалению, современные школьники живут в состоянии сильнейшего напряжения. Повышенные нагрузки в школе, бесконечные дополнительные занятия, кружки, курсы, факультативы и стремление успеть все и везде не проходят бесследно для неокрепшей детской психики.

В результате перенапряжения у школьников могут случаться нервные срывы, истерики, расстройства психологического, а иногда и психического характера. Однако, есть ряд признаков, которые помогут родителям школьников вовремя понять, что их детям нужна помощь специалистов.

Итак, как понять, что школьнику пора к психологу:

Ногти

Многие дети, особенно в младшей школе, грызут ногти. И как бы родители не успокаивали себя тем, что это возрастное и скоро пройдет, на самом деле проблема гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Обкусанные ногти - это серьезный признак того, что ребенок находится в состоянии сильнейшего нервного напряжения. А если вы знаете, что ваш ребенок грызет ногти уже не первый день и не первый месяц - делайте выводы. В этой ситуации нужно признать, что ваш ребенок живет в состоянии постоянного стресса и без помощи психолога ему не обойтись.

Заусеницы

Дети с начинающимися психологическими и психическими расстройствами часто сами себе обрывают заусеницы, чем наносят себе достаточно серьезные травмы. Объяснить зачем они это делают они не могут. Это происходит у них совершенно неосознанно и является серьезным признаком того, что с психикой у ребенка не все в порядке.

Царапины и шрамы

Дети с проблемами психического или психологического характера очень склонны к нанесению себе увечий. Такие дети специально расцарапывают уже почти заживающие раны, срывают подсохшую кожицу со сбитых коленок и ран, оставляют на своем теле царапины, которые рискуют остаться на всю жизнь в виде уродливых шрамов.

Губы

Дети с ярко выраженными проблемами психического характера зачастую обкусывают свои губы или обдирают кожицу с губ. Очень часто это доходит до появления ран на губах ребенка. Как только ранка заживает и перестает болеть, ребенок берется за старое.

В этом случае все попытки родителей приструнить школьника и заставить его не делать странные поступки приносящие ему физическую боль совершенно не помогут. Ребенок поступает так не потому, что ему скучно или он балуется, а потому, что ему нужна помощь специалиста: психолога, а возможно и психиатра.

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