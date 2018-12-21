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Как усадить детсадовцев за книги

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Усадить дошкольника за книги - занятие не простое и требующее особого подхода. В пять лет ребенок не готов всерьез относиться к учебному процессу. Он очень быстро устает, у него быстро переключается внимание и ему крайне сложно выдержать нагрузки, связаные с учебным процессом.

Итак, как помочь ребенку подготовиться к школе:

Никакой спонтанности

Как усадить детсадовцев за книги

Дошкольника нельзя усаживать за книги "под настроение". В учебном процессе нет и не может быть никакой спонтанности. Если вы будете усаживать ребенка за букварь просто потому, что вам так вдруг захотелось или потому, что он все равно не уснул во время дневного сна, вы обречены на поражение. Составьте четкое и понятное расписание занятий и придерживайтесь его. Главное требование - расписание должно быть обязательным и если вы запланировали сегодня после обеда позаниматься математикой, ребенок должен понимать, что это занятие состоится несмотря на все его капризы и уговоры.

Не урок, а спектакль

Как усадить детсадовцев за книги

Современные дети избалованы всевозможными гаджетами, яркими красочными мультфильмами и в принципе их крайне сложно чем-то по-настоящему увлечь. Постарайтесь сделать ваши уроки яркими и похожими на театральное выступление. Пусть вам помогают вести урок несколько любимых игрушек вашего ребенка, а какие-то игрушки будут его одноклассниками. Постарайтесь давать ребенку материал исключительно в игровой форме. Чем проще и легче вы будете объяснять ребенку какие-то учебные моменты, тем больше шансов, что он с нетерпением будет ждать следующего урока и ваши усилия дадут свой результат.

Не переделывайте

Как усадить детсадовцев за книги

Никогда и ничего не переделывайте, если у ребенка что-то не получилось. Криво сделал аппликацию? Поставил пятно на рисунке? Пусть так и будет или пусть переделает все сам, если ему категорически не нравится результат. Если же вы начнете вмешиваться в процесс со словами "У тебя не получилось. давай лучше я сама", малыш очень быстро утратит интерес к учебному процессу.

Не перегибайте палку

Как усадить детсадовцев за книги

Если у вашего ребенка наметились позитивные сдвиги, постарайтесь не переусердствовать. Малыш хорошо запоминает буквы? Отлично. Но это не значит, что вы должны мучить его занятиями по пять часов в день и ждать, что завтра он начнет бегло читать. Ребенок в дошкольном возрасте берет от вас ровно столько, сколько может взять. Он не запомнит и не сможет переварить информации больше, чем позволяет его нервная система. Но зато, лишние занятия могут довести ребенка до переутомления со всеми вытекающими отсюда последствиями.

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