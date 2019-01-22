Как сохранить школьникам зрение

Плохое зрение - это проблема большинства современных школьников. Телевизор, компьютер, планшеты, смартфоны - все это безжалостно бьет по детскому зрению. А если добавить ко всему этому необходимость ежедневно читать и писать, картина и вовсе получается не радостная.

Итак, можно ли как-то защитить зрение школьника и что для этого нужно сделать?

Нагрузка

Постарайтесь равномерно распределить нагрузку, которая ляжет на ребенка. Если речь идет о школьнике младшей школы, то ни в коем случае не заставляйте его делать уроки несколько часов подряд. Пусть ребенок сделает несколько подходов по 30 минут, чем один длиной в 2 часа. За эти два часа устанет не только ребенок, но и его глаза. В таком возрасте зрительный нерв еще очень уязвим и такие нагрузки не проходят для детей бесследно.

Телевизор

Если речь идет о школьниках младшей школы, то они должны смотреть телевизор не более одного часа в день. Офтальмологи убеждены, что длительный просмотр телевизора в таком возрасте провоцирует развитие близорукости у детей, также возможны проявления астигматизма. Безусловно, проблемы со зрением очень часто бывают наследственными и если оба родителя ходят в очках у ребенка мало шансов избежать их участи, однако, даже при плохой наследственности можно поддерживать зрение в норме, если не пускать все на самотек.

Гаджеты

До десяти лет дети могут играть в гаджеты не более двух часов в день, причем эти два часа должны быть разбиты на порции по 25-30 минут. Если же ребенок будет играть все 2 часа подряд, усадить его после этого за книги - это собственноручно окончательно разрушить ему зрение.

Гимнастика для глаз

Приучите ребенка время от времени делать несложную гимнастику для глаз. Если вы не уверены, что сможете объяснить ребенку, как правильно ее делать - проконсультируйтесь с офтальмологом. Также не лишним будет раз в полгода проводить обследование зрения ребенка, чтобы вовремя выявить проблемы и попытаться их устранить.

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