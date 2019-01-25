Как привить школьнику любознательность

У сожалению, далеко не всегда родители школьников могут похвастаться тем, что их дети проявляют искренний интерес к учебе и очень любознательны. Увы, но порой как бы не старались родители и учителя, у детей напрочь отсутствует всякий интерес к учебному процессу.

Как правило, интерес к учебе, который возникает у детей в первом классе, пропадает уже после второй четверти. Что касается второклассников и учеников третьего класса, то здесь картина порой получается и вовсе печальная.

А если учесть, что в младшей школе практически все дети под строгим контролем мам и бабушек активно посещают все существующие кружки и секции, то говорить о том, чтобы у ребенка оставались силы и желание чем-то добровольно заниматься и узнавать что-то новое вообще не приходится.

Итак, как привить школьникам любознательность и интерес к учебе:

Склонность

У каждого ребенка есть склонность к тем или иным предметам. Самое главное - заметить эти склонности. Одним нравятся точные науки, другие предпочитают литературу или историю. Присмотритесь к вашему ребенку и постарайтесь понять к чему лежит душа у него.

Если ваш ребенок - явный гуманитарий, помогите ему развить литературные способности. Побольше читайте с ним, подсказывайте ему какую интересную книгу стоило бы прочесть. Возможно запишите ребенка в студию ораторского мастерства или в кружок поэзии. Если ребенок любит математику или химию - обратите внимание на факультативы и всевозможные кружки юных математиков, химиков и т.д.

Так или иначе постарайтесь помочь ребенку выявить свои наклонности и самое главное - сделайте все, чтобы во внеурочное время ребенок занимался тем, что ему интересно. Если школьник, которому легко дается какой-то предмет, поймет, что в его изучении он стоит на голову выше всех своих одноклассников, это будет отличным стимулом для того, чтобы не останавливаться на достигнутом.

Игры

С умом подбирайте игры, которые покупаете для детей. Будь-то настольные игры, игры в которые играют на природе или компьютерные игры постарайтесь выбирать исключительно обучающие варианты. Отталкивайтесь от того, что игра должна чему-то научить ребенка, а не просто на какое-то время отвлечь его. На сегодняшний день существует огромное количество обучающих игр практически по любому предмету. Также нет ограничений по возрасту и при желании вы сможете найти игру и для 7-летнего юного химика и для 12-летнего начинающего поэта.

Ошибайтесь

Постарайтесь объяснить ребенку, что ошибка или неудача - это абсолютно нормально. Ошибка - это не поражение, а всего лишь одна из ступенек на пути к достижению цели. Например, ребенок весь вечер готовился к уроку и очень хотел заработать хорошую оценку. Однако либо его не вызвали к доске, либо вызвали, но он ответил не так хорошо, как планировал. Для школьника это настоящий провал, так как, во-первых, ему жалко потраченного времени и усилий, во-вторых, он не оправдал собственные ожидания и, наконец, он не видит стимула для того, чтобы стараться в следующий раз.

В этом случае постарайтесь объяснить школьнику, что провалов и ошибок у него не будет лишь в одном случае - если он перестанет пытаться стать лучше и чего-то достичь. Пока человек к чему-то стремится, он так или иначе ошибается, падает и снова поднимается.

Забудьте о коротких ответах

Общаясь с ребенком постарайтесь строить предложения таким образом, чтобы ребенок не мог отвечать вам короткими рваными фразами из серии "да" или "нет". Например вы можете спросить у ребенка: "У тебя хорошо прошел день?". В этом случае вы рискуете получить довольно однозначный ответ в виде "Да" или "Нет". Однако, если вы сформулируете вопрос иначе и спросите "Как именно у тебя прошел день?", ребенку придется вникать в подробности и рассказывать все более подробно. Такая форма общение поможет школьнику развить ораторское мастерство и существенно расширит его словарный запас.

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