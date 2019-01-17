Как привить подросткам самостоятельность

Кто из нас не сталкивался с ситуацией, когда человек в 20-30 лет буквально во всем спрашивает совета у мамы. Что надеть, что приготовить на ужин, какие продукты купить и стоит ли делать в комнате ремонт. Порой взрослые дети даже живя отдельно от родителей не просто советуются с мамами, а фактически спрашивают у них разрешение на совершение того или иного поступка.

Причина для этого достаточно проста: гиперопека на протяжении всего детства. В результате эта гиперопека свелась к развитию огромного количества комплексов у ребенка, а главное - он вырос совершенно неприспособленным и неспособным адаптироваться в социуме.

По сути в этой ситуации виновен не ребенок, а мама, которая задавив ребенка своей любовью просто лишила его возможности получить свой собственный жизненный опыт.

Итак, как вырастить подростков самостоятельными людьми?

Не давите

Вам придется принять тот факт, что ваш ребенок взрослеет, а это значит, что у него могут быть свои вкусы, интересы и предпочтения. Если вам категорически не нравится музыка, которую слушает ваш ребенок или фильмы, которые он смотрит - озвучьте ему свою точку зрения, но не давите. Не стоит каждый день рассказывать 16-летнему подростку, что он тратит свое время на ерунду и у него совсем нет вкуса. Даже если вы абсолютно правы, это его жизнь и его право на ошибку. Пройдет совсем немного времени и подросток станет более разборчив в том, что смотреть и что слушать, но это должен быть его, а не ваш выбор.

Отпустите

Мы никогда не перестанем бояться за наших детей. И не важно сколько им: 10 лет или 30. Мы всегда будем переживать по поводу того надел ли ребенок шапку, не промочил ли он ноги, вернулся ли он домой с последнего сеанса кино и все ли с ним хорошо. Но не смотря на то, что творится у вас в душе, не стоит демонстрировать ребенку внешние признаки этого волнения. Если вы будете по 10 раз за вечер звонить подростку, который пошел с девочкой в кино на последний сеанс и спрашивать когда же наконец он придет домой, он просто-напросто отключит в телефоне звук и перестанет отвечать на ваши звонки.

Гиперопека со стороны мамы - это самый страшный кошмар в жизни любого человека. Если вы не хотите превратить жизнь вашего ребенка в ад и окончательно испортить ваши с ним отношения, дайте ребенку возможность жить и взрослеть своим умом, без постоянного давления с вашей стороны.

За ошибки нужно отвечать

Не решайте за подростка его проблемы. Денежные долги перед школьными друзьями, проваленная сессия, прогулы, отчисление из школы или вуза - это далеко не полный список тех проблем, с которыми могут столкнуться родители подростков. Как показывает практика, в большинстве случаев после громкого скандала практически все родители сменяют гнев на милость и решают проблемы горячо любимого чада. Этого категорически нельзя делать.

До тех пор, пока ребенок будет жить со святой уверенностью, что за него все сделает мама, он никогда не будет всерьез задумываться о последствиях своих поступков. Зачем переживать о сессии и бояться отчисления, если после небольшого, но шумного скандала мама поедет в деканат и все уладит? До тех пор пока подросток не начнет нести персональную ответственность за свои поступки и самостоятельно решать свои проблемы, ни о каком взрослении не может быть и речи.

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