Как приучить ребенка делать уроки без напоминания

Кто из родителей не сталкивался с проблемой, когда дети категорически отказываются самостоятельно делать домашнее задание? Как правило, для этого школьники находят тысячи причин, начиная от того, что они очень устали и хотели отдохнуть и заканчивая рассказом о том, что задача была слишком сложной, поэтому ребенок решил дождаться с работы родителей, а не марать зря черновик.

На самом деле причина для того, чтобы не делать уроки самостоятельно всегда одна и та же - лень и надежда на то, что родители решат за ребенка если не все, то добрую половину заданий.

Итак, как приучить ребенка делать уроки самостоятельно.

Не делайте за него уроки

Никогда и ни при каких обстоятельствах не делайте уроки за ребенка. Даже если вы пришли с работы слишком поздно, а ему уже пора спать, не стоит за школьника делать задание по труду, рисованию, математике и т.д. Совсем поздно - пусть идет спать, а завтра принесет двойку. Не совсем поздно - пусть вылезает из постели и садится за книги. Учитель задает задание не вам, а вашему ребенку, и именно ребенок должен его выполнить.

Он вполне в состоянии сам нарисовать рисунок, сделать аппликацию или решить задачу. Если он этого не сделает, он получит двойку и как результат - вы его накажете. Но если вы будете за него делать уроки, вы, сами того не желания, разрушите в его сознании стереотип о том, что учеба в школе - это неотъемлемая часть его жизни. Он и в дальнейшем не будет делать уроки, рассчитывая на то, что вы все сделаете за него.

Помочь, не значит все сделать

Иногда дети хитрят, пытаясь казаться глупее, чем они есть на самом деле. Зачастую, обращаясь к родителям за помощью, школьники рассчитывают на то, что объясняя то или иное правило, родители сами того не заметив сделают все задание сами, а им останется лишь переписать его из черновика в тетрадь. Будьте осторожны и не попадитесь на эту удочку. Помочь и объяснить сложный момент и все сделать за ребенка - это далеко не одно и то же.

Неотвратимость наказания

Самое сложное в жизни любого родителя - научиться наказывать ребенка. Нет, никто не говорит об избиении младенцев, но если вы пообещали ребенку, что в случае прогулов в школе или двойки по контрольной вы на неделю заберете у него планшет - выполните свою угрозу несмотря на детский протест и плач. Если вы будете лишь обещать ребенку, что когда-нибудь у вас лопнет терпение и вы накажете его, он не только не будет воспринимать эти угрозы всерьез, но скорее всего и вас самих перестанет воспринимать всерьез. Зачем бояться наказания, которого никогда не было и судя по всему никогда не будет?

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