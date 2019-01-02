Как правильно провести зимние каникулы

Каникулы - это всегда праздник, а зимние каникулы - это праздник вдвойне. Новый год, подарки, елка, мандарины, концерты, театральные постановки и никаких уроков. Однако, даже каникулы можно испортить, если подойти к их организации неправильно.

Например можно слишком увлечься идеей новогодних утренников и в стремлении подарить ребенку праздник просто измучить его ежедневным посещением новогодних спектаклей. Кто-то же наоборот, решив, что каникулы хоть и новогодние, а двойки сами себя не исправят, предпочитает на все выходные дни засадить свое чадо за учебники, тем самым испортив праздник и ребенку и себе.

Итак, как же спланировать каникулы, чтобы они не превратились в серьезное испытание для всей семьи?

Праздничный город

Обязательно выберетесь с ребенком в город. Не на концерт, не на утренник или спектакль, а именно в город, туда где стоит главная елка, где вкусно пахнет уличной едой, глинтвейном и мандаринами. Вечерний город, новогодние огни и праздничная атмосфера - это то, что запомнится ребенку куда больше, чем два десятка однотипных постановок на новогоднюю тематику.

Уроки

Как ни крути, а на каникулы все же задают домашние задания и делать их придется. Сразу договоритесь с ребенком о том, какой объем работы ему необходимо сделать и когда именно он планирует заниматься этим вопросом. Дайте ребенку возможность самостоятельно решить, когда например он предпочитает садиться за книги - по вечерам или наоборот с утра, пока еще есть силы. Опять-таки, пусть он определится с тем, как именно ему удобно делать уроки: каждый день понемногу или наоборот ему проще все сделать за два дня. Не давите на ребенка, дайте ему возможность выбора и принятия самостоятельного решения.

Активный отдых

Если погода позволяет, постарайтесь как можно больше времени посвятить активному отдыху. Сходите с ребенком на каток, в парк, покатайтесь на лыжах, узнайте где возле вашего дома снежная горка и раздобудьте санки. Ни один компьютер никогда не заменит живое общение со всей семьей. Мокрые сапоги высохнут, простуженное горло и насморк будут вылечены, а яркие воспоминания останутся на всю жизнь.

Безделие

Каникулы - это отличное время для отдыха. Дайте ребенку возможность просто поваляться на диване и ничего не делать. Не перегружайте ребенка в стремлении показать ему все и успеть везде. Как бы вы не хотели подарить ребенку праздник, помните, что каникулы - это в первую очередь отдых, а не испытание на прочность.