Как правильно наказывать школьников

Кто из родителей не сталкивался с ситуацией, когда ребенок откровенно набедокурил, а взрослые устраивают дома скандала дальше которого дело не идет. Покричали, поохали, пообещали ребенку что его настигнет кара небесная в виде конфискации планшета или смартфона, а сами минут через 30 остыли, успокоились и тут же забыли обо всех угрозах и обещаниях.

Безусловно, ничего плохого в том, что некоторые родители не могут долго помнить обиду и быстро отходят, нет. Однако, эта черта характера в вопросе воспитания детей - это скорее минус, чем плюс. Если ребенку будут только обещать наказание за проступок, но он так никогда и не увидит как эта угроза может быть реализована, он просто перестанет воспринимать слова родителей всерьез.

Итак, как нужно с умом наказывать школьников?

Успокойтесь

Никогда не принимайте решение о наказании ребенка будучи в состоянии нервного возбуждения Если вы считаете, что ребенок серьезно провинился и должен быть наказан - глубоко вдохните, успокойтесь, посидите в тишине минут 20 и только после этого огласите ребенку свой "приговор" относительно того, какое именно наказание его ждет. Если решение будет принято вами на эмоциях вы можете откровенно перегнуть палку, и наказание будет мягко говоря не совсем справедливым.

Единство требований

Никогда не наказывайте одного ребенка за то, что позволяете другому. Если в семье несколько детей нельзя допускать чтобы запрет распространялся только на одного ребенка и совершенно не затрагивал другого. Если один ребенок в 22.00 должен идти спать, так как утром нужно будет вставать в школу, значит и второй тоже должен отправлять в свою комнату.

Безусловно, дети тут же начинают искать лазейки, чтобы избежать запрета и родители зачастую слышат о том, что запрет должен распространяться только на младшего ребенка, а уж никак не на старшего. Однако, если вы хотите, чтобы дети не росли затаив на вас обиду - наказывайте их одинаково и выставляйте им одинаковые требования.

Последнее слово

Перед тем как наказать ребенка дайте ему возможность объяснить вам ситуацию. Даже в суде перед оглашением приговора подсудимому дают последнее слово. Так почему же вы не можете дать ребенку возможность объяснить его действия? Даже если вы понимаете, что школьник очень серьезно набедокурил и наказание неизбежно, тот факт что вы выслушаете ребенка будет для него не менее важен, чем само наказание.

Выслушав ребенка вы дадите ему понять, что считаетесь с его мнением и для вас крайне важна его позиция и мотивация, однако в данном случае вы не разделяете ее, хотя и готовы понять, почему он поступил так или иначе.

Выполняйте угрозы

Если вы в состоянии гнева обещаете ребенку наказать его - всегда выполняйте свои угрозы. Если вы пообещали школьнику, что за двойку он будет лишен планшета или смартфона, заберите вожделенный гаджет хоть на время. Нет ничего хуже, чем невыполненные угрозы. Пригрозив несколько раз и не выполнив обещание вы разрушите в глазах ребенка свой авторитет и самое главное, он поймет, что далеко не за каждый проступок можно понести наказание.

Только если школьник будет понимать, что за каждый прокол он неизбежно будет нести наказание, этих проколов будет гораздо меньше. Ни одна лекция о хорошем поведении и не один скандал с родителями не подействуют на школьника так, как осознание неотвратимости наказания.

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