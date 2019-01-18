Как понять, что у школьника начинается компьютерная зависимость

Зависимость от компьютеров, планшетов, смартфонов и прочих гаджетов - бич современности, борьба с которым судя по всему затянется на долгие годы. Но одно дело просто сетовать на то, что дескать все современные подростки сутки напролет просиживают в Интернете, и совсем другое - видеть, что твой собственный ребенок в виртуальном мире ведет более активную жизнь, чем в реальном.

Как вовремя понять, что у ребенка начинается компьютерная зависимость и что при этом делать родителям?

Нарушает правила

Если вы изначально договорились с ребенком строго оговорив время, которое он проводит за компьютером, он должен соблюдать эту договоренность. Если же вместо того, чтобы в оговоренное время выключить компьютер и лечь спать школьник каждый раз словно увеличивая дозу пытается поиграть еще часок-другой - это уже тревожный сигнал. А если все ваши попытки выключить компьютер заканчиваются детской истерикой - вам пора задуматься о том, что компьютер весьма плохо влияет на вашего ребенка.

Врет и не держит слово

Если ваш ребенок пытаясь выпросить у вас допуск к компьютеру обещает вам что угодно, начиная от мытья посуды и заканчивая выгулом собаки, но при этом получив желаемое тут же забывает обо всех своих обещаниях - это очень тревожный сигнал. Это показатель того, что человек зависим и во время обострения он готов пойти на манипулирование и обман, лишь бы получить желаемый результат.

Закрылся от мира

Если ваш ребенок фактически закрылся в своей комнате от всего мира и отходит от компьютера исключительно для того, чтобы сходить в туалет - вам пора начинать беспокоиться. Как правило, подростки с ярко выраженной компьютерной зависимостью полностью теряют интерес к реальной жизни и реальному общению. Прохождение нового уровня в игре для них гораздо важнее, чем семейная вылазка в лес на шашлыки или встреча с друзьями. Если такого подростка и удается на время оторвать от гаджета, то во время всей поездки он сидит с очень недовольным видом и буквально считает минуты до возвращения домой.

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