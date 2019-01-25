Как понять, что детсадовец готов к школе 

Когда ребенку исполняется шесть лет практически в каждой семье начинаются споры о том, что делать дальше: отдавать ребенка в первый класс или пусть еще годик "отдохнет" и пойдет в школу в семь лет. Безусловно у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Однако, как бы вам не хотелось, чтобы ребенок пошел в школу, нужно объективно оценивать уровень его подготовки и понимать, что ваш малыш стал первоклассником так как он действительно готов к этому, а не потому, что ему исполнилось 6 лет.

Итак, как понять, что ребенок готов к школе:

Усидчивость

С помощью циркуля нарисуйте на листке бумаги большой круг и попросите ребенка взять в руки карандаш и провести им по нарисованной вами линии. Безусловно у ребенка не выйдет ровный круг и он будет выходить за линию, да это и неважно. Обратите внимание на то, хватит ли у ребенка в принципе усидчивости довести начатое до конца и насколько тщательно он будет стараться обвести нарисованную линию. Если задание окажется для ребенка слишком сложным, возможно ему еще рано думать о школе.

Молочные зубы

Как утверждают психиатры, выпадение молочных зубов - признак того, что у ребенка растет головной мозг и укрепляются кости черепа. Поэтому, если у вашего ребенка еще не начали меняться зубы, возможно ему еще рано думать о школе и стоит немного подождать.

Рисунок

Попросите ребенка нарисовать человечка. Чем старше ребенок, тем более детальным будет его рисунок. В 4 года малыш нарисует овал с точками и скажет что это глаза, в 6 лет он нарисует более осмысленный рисунок. Если ваш ребенок рисуя человечка уделит внимание мелким деталям и у его человечка будут руки, ноги, волосы, уши, одежда и т.д., значит ваш ребенок готов учиться.

Логика

Безусловно, знание букв и умение читать - обязательное условие для приема в школу. Однако, куда большее значение, чем знание алфавита, играет умение ребенка логически мыслить. Пройдите с ребенком ряд психологических тестов на оценивание уровня его логических и мыслительных способностей. Если вы не уверены, что сможете провести тесты правильно, обратитесь за помощью к детскому психологу. К сожалению, умение читать не является показателем того, что ребенок готов к школе.

Как показывает практика, дети не готовые к социализации или не адаптированные долгое время находиться без мамы, в школе не будут воспринимать новый материал, в то время как дома буквально схватывали все на лету.

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