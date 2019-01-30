Как помочь школьнику увеличить словарный запас

К сожалению бич нашей современности - молодежь с весьма смутным представлением о жизни и минимальным словарным запасом. Согласитесь, что современного школьника весьма редко можно увидеть с книгой в руках. Интернет и гаджеты вытеснили из жизни молодежи книги, а как результат - словарный запас детей сократился до катастрофического минимума.

Обратите внимание на то, как разговаривают современные школьники. Их речь бедна настолько, что порой возникает вопрос о соответствии их биологического возраста физическому. Школьники не могут подобрать синонимы, в каждом предложении присутствуют слова-паразиты, а про современные жаргонные словечки, понятные только подросткам нечего и говорить.

Итак, что делать, если вы заметили, что у вашего ребенка явно недостаточный словарный запас?

Книги

Как ни крути, но без книг ваше чадо не сможет обойтись даже в век компьютерных технологий. Если ваш ребенок категорически не хочет читать именно печатные издания - пусть воспользуется гаджетами. Откуда именно школьник будет получать информацию - это уже детали.

Основная ценность книг в том, что они увеличивают словарный запас. Школьник, который много читает, как правило, имеет хорошо поставленную речь. Он красиво и правильно говорит, практически не использует ни слова-паразиты, ни жаргонные слова. Кроме того, книги очень серьезно влияют на уровень IQ школьника. Поэтому, если вы действительно хотите помочь вашему ребенку, с детства приучайте его читать. А как известно, лучший способ чему-то научить ребенка - это собственный пример.

Если ребенок каждый день будет видеть родителей, которые перед сном берут книгу в руки, рано или поздно любопытство возьмет верх и он сам откроет книгу, чтобы понять, что же там такого интересного находят эти странные взрослые.

Разговор

Общайтесь с ребенком. Постарайтесь не сводить общение до коротких рваных фраз из серии "Я поел", "Уроки сделал". Обсуждайте со школьником художественные фильмы, книги, важные события в вашей жизни. Главное, чтобы разговор был построен таким образом, чтобы ребенок не слушал, а говорил. Пересказывая книгу или фильм школьник будет учиться подбирать эпитеты и правильно формулировать свою точку зрения.

Ораторское искусство - это достаточно непростая наука. Если ребенок не умеет красиво и правильно говорить, этому нужно учиться. Слова-паразиты сами собой не уйдут из его словарного запаса, точно так же как в словарном запасе не появятся сами собой слова, смысл которых ребенку непонятен. Именно поэтому постарайтесь как можно больше общаться со школьником, чтобы он имел возможность постоянно тренироваться и совершенствоваться в ораторском мастерстве.

Игра

Быстро и качественно подбирать эпитеты или синонимы - это непросто. Чтобы ребенок научился быстрее ориентироваться в разных словах предложите ему освоить весьма простую, но увлекательную игру. Суть игры сводится к тому, что на листке бумаги вы пишете одно длинное слово, а потом из букв входящих в это слово нужно будет составить максимальное количество новых слов. У каждого игрока свой лист с придуманными словами и в итоге выигрывает тот, кто составит больше всех слов.

Эта простая и на первый взгляд примитивная игра на самом деле - результат многолетнего труда детских психологов. Если вы регулярно будете играть со школьником в составление слов, буквально через месяц он поразит вас своими успехами.

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