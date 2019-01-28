Как помочь школьнику улучшить память

Кто из родителей не сетовал на то, что ребенку задают в школе так много заданий, что он физически не может запомнить все, что нужно. К сожалению, частично это правда. Школьная программа действительно с каждым годом становится все сложнее и детям приходится запоминать все большие и большие объемы информации.

Однако, педиатры уверены, что какой бы сложной не была школьная программа, всегда есть возможность улучшить память ребенка, даже если вы наградили его не самыми лучшими генами.

Складываем и запоминаем

Поиграйте с ребенком в простую, но достаточно увлекательную игру. Когда вы едете в автомобиле или общественном транспорте по очереди складывайте две первые и две последние цифры номерных знаков проезжающих мимо автомобилей.

Например вы видите авто с номерным знаком 22-18. Сложив две первые и две последние цифры ребенок должен назвать полученную сумму - 40. Во-первых, такая игра поможет скоротать время в дороге и путь покажется вам не таким уж длинным и скучным, а во-вторых, ребенок научится быстро считать в уме и главное - запоминать цифры. Ну а чтобы эта игра действительно была игрой, а не нудным уроком - периодически меняйтесь с ребенком ролями и складывайте номера автомобилей по очереди.

Повторяем

Когда ребенок освоит большой объем информации дайте ему время на отдых, а спустя пару дней попросите пересказать все, что он учил на прошлой неделе. Безусловно, часть выученного за эту неделю сотрется из памяти. Спустя еще несколько дней, школьник расскажет вам еще меньше, так как новая информация начнет вытеснять ту, которая была получена ранее. Однако, если школьник будет не просто пытаться вспомнить ранее выученный материал, а будет повторять его, сработает эффект так называемой "долгосрочной" памяти и решив, что эта информация крайне важна мозг ребенка запомнит ее действительно надолго.

Зрительная память

У многих детей развита не слуховая, а зрительная память. Иными словами, для того, чтобы запомнить пример или правило школьнику нужно не услышать его, а увидеть. Именно поэтому учителя в школе все важные моменты пишут на доске. Аудиалы, то есть дети воспринимающие информацию на слух, все поймут и запомнят и после того, как учитель расскажет новую тему, визуалы, то есть те, кто воспринимают информацию зрительно, нуждаются в том, чтобы увидеть то, о чем им говорят.

Если ваш ребенок - визуал приучите его во время работы с новой информацией вести личный конспект и записывать все важные моменты. Несколько раз написав правило ребенок запомнит его даже без специальной зубрежки. Сработает зрительная память и во время урока ребенок вспомнит не то, что он читал в учебнике и возможно даже не весь параграф дословно, но он наверняка вспомнит те моменты, которые выписывал в черновик.

Динамика

Все дети по степени запоминания информации делятся на два типа - те кто запоминают новый материал в состоянии статики и те, кто запоминают что-то новое только в состоянии динамики. Иными словами, в то время как один ребенок может спокойно учить правила сидя за рабочим столом, другому школьнику нужно ходить по комнате с учебником в руках. Это и есть потребность мозга в динамике. Такой ученик не сможет выучить стихотворение или правило, если не будет двигаться.

Присмотритесь к вашему ребенку и если вы видите, что ему сложно запомнить какой-то материал, предложите попробовать небольшой эксперимент: пусть он учит тему расхаживая по комнате. Если ваш ребенок относится к тому типу людей, мозг которых активизируется в момент движения, это ему действительно поможет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!