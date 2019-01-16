Как помочь школьнику справиться с неврозом

Как ни крути, но учеба в школе - это постоянный стресс и далеко не всегда этот стресс проходит бесследно для психики ребенка. Постоянное давление со стороны родителей, бесконечный поток уроков, контрольные работы, тесты, гормональное созревание, конфликты с родителями и сверстниками, первая влюбленность и пропущенные уроки. Когда весь этот поток событий наваливается на хрупкие плечи подростка, он рискует задавить ребенка просто как снежный ком.

Итак, почему у школьников возникает невроз и как им помочь справиться с ситуацией?

Завышенная планка

Зачастую родители всячески внушают школьникам, что на них возложена слишком высокая ответственность и они просто обязаны оправдать надежды всех родственников, включая даже самых дальних. Подростку изо дня в день рассказывают, что он должен хорошо закончить школу, поступить в престижный вуз, отлично выступить на олимпиаде и т.д.

Безусловно, ничего плохого в этом нет, но родители должны понимать, что ставя перед своим ребенком завышенную планку, они обрекают его на жизнь в состоянии постоянного стресса. Боясь не оправдать надежды родителей школьник рано или поздно либо дойдет до нервного истощения, либо в подростковом возрасте у него сработает защитная реакция организма и он вообще забросит учебу, заявив родителям, что раз их надежды не оправданы, ему в принципе незачем стараться.

Ритм жизни

Если вы не хотите, чтобы к моменту получения школьного аттестата ваш ребенок дошел бы до последней стадии нервного истощения, задумайтесь о том, что в первую очередь перед вами ребенок с неокрепшей психикой, а уже потом будущий студент. В 16-17 лет ребенок в принципе не может круглосуточно сидеть за книгами и думать о поступлении. Он хочет жить полноценной жизнью подростка: гулять, ходить в кино, встречаться с друзьями, влюбляться и просто получать удовольствие от жизни.

Если же в стремлении помочь ребенку сделать умопомрачительную карьеру вы бездумно будете записывать его на все курсы подряд и постоянно искать в его графике "окно", чтобы втиснуть туда еще одно занятие с репетитором, ничего кроме вреда это не принесет. Ребенок - не робот, он нуждается в отдыхе и полноценном сне. Не пытайтесь охватить необъятное и прежде, чем рассказать подростку, что он просто обязан поступить в университет на бюджет, ответьте сами себе, что для вас важнее: ваши амбиции или здоровье вашего ребенка?

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