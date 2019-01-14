Как помочь школьнику справиться с экзаменационным стрессом

Стресс перед контрольной или экзаменом - это неотъемлемая часть школьной жизни. Как бы хорошо не учился школьник, любой срез знаний, будь то банальная самостоятельная работа или серьезный тест - это всегда испытание на прочность. К сожалению, порой стресс может быть настолько сильным, что волнение откровенно мешает показать настоящий уровень знаний.

Есть ли шанс снизить степень волнения перед экзаменами и помочь ребенку справиться со стрессом?

Не давите

В первую очередь, стресс перед экзаменами связан с давлением со стороны родителей. Если вам 24 часа в сутки рассказывают, как много вложили в вас сил, нервов и денег, вы так или иначе начнете ощущать себя, как минимум, виноватым перед всем миром и, как максимум, - всем должным. А теперь добавьте к этому чувству постоянные рассказы родителей и о том, что вы просто обязаны оправдать возложенные на вас надежды. Ну и как? Легко будет писаться тест на экзамене?

Если ребенку постоянно капать на мозги и рассказывать, что он почему-то обязан дотянуться до выставленной вами планки, ничего кроме зажатости, комплексов и лишней нервозности это не даст. Школьник должен понимать, что он должен сдать экзамен на высший бал, в первую очередь потому, что это нужно ему самому, а не потому, что вы так решили и вам так хочется.

Провал

Перед важными тестами или итоговой контрольной, от которой будет зависеть оценка в аттестате, обсудите со школьником самый худший сценарий. Это не значит, что вы настраиваете ребенка на негатив, но он должен понимать, что произойдет, если от волнения все пойдет не так, как он планировал. Страшилки из серии "родители голову оторвут" звучат достаточно аморфно и школьнику было бы неплохо понимать реальные перспективы в случае провала.

Отдых

Как бы вы не волновались перед экзаменом вашего ребенка, не заставляйте его сидеть над книгами 24 часа в сутки. Ребенок - не робот. Даже самый способный и добросовестный ученик нуждается в сне и отдыхе. Если перед экзаменом школьник примет решение целый день ничего не зубрить, а просто выспаться - не мешайте ему. Отдых даст намного больше пользы, чем зубрежка. За оставшиеся до экзамена считанные часы школьник едва ли выучит что-то новое, а вот окончательно измучить себя вполне может.

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