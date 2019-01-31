Слова-паразиты - это бич современной молодежи. Дети, которые мало читают, а все свободное время проводят в Интернете, порой просто поражают своим никчемным словарным запасом. Жаргонные словечки, которые понятны только подросткам, потому что подростки сами их и придумывают, уже давно никого не удивляют. Родители и учителя, которые первое время пытаются с этим бороться, поняв всю бесперспективность этой затеи чаще всего смиряются с тем, что в лексиконе ребенка присутствует жаргонизм.

Однако, смириться с тем, что у ребенка каждое второе слово - это слово-паразит, а сказать предложение без бесконечных "э", "ну типа", а я такая", "а они такие ну типа вообще", ребенок не может, практически невозможно.

Итак, как помочь школьнику избавиться от слов-паразитов?

Книги

Прежде всего, нужно понимать, что наличие в речи ребенка слов-паразитов - это результат крайне низкого словарного запаса. Если ребенок не любит читать, он не получает новую информацию, он не запоминает новые слова и не знает, как быстро и к месту подобрать эпитет и какой использовать синоним или аноним. Грубо говоря проблема слов-паразитов - это проблема в которой виноваты родители, не сумевшие привить детям любовь к чтению.

Хотите, чтобы ребенок избавился от слов-паразитов - дайте ему возможность заменить эти слова чем-то нормальным, а где он может взять нормальные слова, если не в книгах?

Паузы, которые нужно чем-то заполнить

Как правило, ребенок вставляет в предложение слово-паразит в тот момент, когда возникает пауза и ему нужно подумать как сформулировать свою дальнейшую мысль. Эта пауза длится буквально доли секунды, но если человек с хорошим словарным запасом переживает подобный мозговой штурм нормально, то ребенок со скудным словарным запасом не находит ничего лучше, как занять пустое место бессмысленным "э" или "ну типа".

Обратите внимание на то, что когда ребенок четко знает что он должен говорить, он не использует слова-паразиты. Например ребенок выступает на уроке с докладом, который он выучил наизусть и прекрасно ориентируется в материале. В его речи вы не услышите ни одного лишнего слова, так как этих пауз не будет. Ребенок четко знает что он должен говорить, он владеет материалом и у него есть достаточный словарный запас для подачи нужной информации.

Когда же дело доходит о повседневного общения всплывают подводные камни в виде непрочитанных книг, маленького словарного запаса и как результат - мы опять слышим в лексиконе ребенка слова-паразиты.

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