Как помочь ребенку подвести итоги ушедшего года

Для всех детей Новый год - это самый веселый праздник в году. Новогодняя елка, конфеты, праздничный стол и бесконечные подарки. Что может быть лучше и интереснее? Однако, чем старше мы становимся, тем чаше под бой курантов мы начинаем грустить, задумываясь о том, как был прожит уходящий год. Точно такое же желание оценить собственные достижения и неудачи характерно и подросткам, главное - сделать это правильно, чтобы не спровоцировать появление новых комплексов или очередной депрессии.

Итак, как помочь подростку подвести итоги прошедшего года:

Одно предложение

Предложите ребенку дать очень краткое описание прошедшего года всего одним предложением. Там не должно быть много деталей, никаких эпитетов. Предложение должно быть коротким, емким и по существу.

Повод для гордости

Ребенок должен вспомнить все, что пережил в течение года и понять, что именно он может считать самым главным своим достижением в ушедшем году. Это может быть что угодно, начиная от первого поцелуя и заканчивая первым местом на городской олимпиаде, главное - что это достижение наверняка есть, только нужно о нем вспомнить.

Время, потраченное в пустую

Оглядываясь на прожитый год у ребенка наверняка появится осознание того, что кроме достижений были и ошибки. На что-то он тратил время зря, возможно занимался не теми делами, ходил не в те секции и дружил не с теми людьми. Оценка того, что он считает своей ошибкой - это тоже шаг вперед.

Не хватило времени

Предложите подростку подумать над тем, что именно он планировал на ушедший год, но так и не смог реализовать в силу собственной лени, непостоянства или банальной нехватки времени.

Главное испытание

За год любой подросток проживает целую жизнь. Это и конфликты в школе и бесконечные расставания и воссоединения с предметом симпатий, и конфликты с родителями. Предложите ребенку из всей этой массы бурлящих эмоций выделить одно событие, которое стало для него самым трудным и самым сложным психологическим испытанием.