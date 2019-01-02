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Как помочь ребенку подвести итоги ушедшего года

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Для всех детей Новый год - это самый веселый праздник в году. Новогодняя елка, конфеты, праздничный стол и бесконечные подарки. Что может быть лучше и интереснее? Однако, чем старше мы становимся, тем чаше под бой курантов мы начинаем грустить, задумываясь о том, как был прожит уходящий год. Точно такое же желание оценить собственные достижения и неудачи характерно и подросткам, главное - сделать это правильно, чтобы не спровоцировать появление новых комплексов или очередной депрессии.

Итак, как помочь подростку подвести итоги прошедшего года:

Одно предложение

Как помочь ребенку подвести итоги ушедшего года

Предложите ребенку дать очень краткое описание прошедшего года всего одним предложением. Там не должно быть много деталей, никаких эпитетов. Предложение должно быть коротким, емким и по существу.

Повод для гордости

Как помочь ребенку подвести итоги ушедшего года

Ребенок должен вспомнить все, что пережил в течение года и понять, что именно он может считать самым главным своим достижением в ушедшем году. Это может быть что угодно, начиная от первого поцелуя и заканчивая первым местом на городской олимпиаде, главное - что это достижение наверняка есть, только нужно о нем вспомнить.

Время, потраченное в пустую

Как помочь ребенку подвести итоги ушедшего года

Оглядываясь на прожитый год у ребенка наверняка появится осознание того, что кроме достижений были и ошибки. На что-то он тратил время зря, возможно занимался не теми делами, ходил не в те секции и дружил не с теми людьми. Оценка того, что он считает своей ошибкой - это тоже шаг вперед.

Не хватило времени

Как помочь ребенку подвести итоги ушедшего года

Предложите подростку подумать над тем, что именно он планировал на ушедший год, но так и не смог реализовать в силу собственной лени, непостоянства или банальной нехватки времени.

Главное испытание

Как помочь ребенку подвести итоги ушедшего года

За год любой подросток проживает целую жизнь. Это и конфликты в школе и бесконечные расставания и воссоединения с предметом симпатий, и конфликты с родителями. Предложите ребенку из всей этой массы бурлящих эмоций выделить одно событие, которое стало для него самым трудным и самым сложным психологическим испытанием.

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