Как помочь подростку определиться с будущей профессией

Когда в доме подрастает выпускник семья не может ни думать, ни говорить ни о чем другом, кроме предстоящего поступления в вуз. Целый год все взрослые члены семьи живут разговорами о подготовительных курсах, репетиторах и предстоящих тестах. За ужином звучат рассказы о том, что сын сотрудницы, поступил на бюджет, а двоюродный племянник в прошлом году провалил тесты, хоть родители и выбросили уйму денег на репетиторов.

Родители выбирают вузы, нервно ищут курсы и репетиторов, стараются постоянно напоминать выпускникам о важности хорошего аттестата и переживают гораздо больше, чем в свое время переживали по поводу собственных экзаменов. Правда, есть один маленький момент: далеко не всегда, пытаясь устроить судьбу своих горячо любимых детей, родители спрашивают что по этому поводу думают сами дети.

Если ребенку не нравится выбранный родителями вуз или специальность, это в большинстве случаев не имеет для родителей ровным счетом никакого значения.

"Ну что он может понимать в свои 16-17 лет? Не хочет быть программистом? А что он вообще хочет? Он вообще ничего не хочет, только гулять до утра да в Интернете сидеть".

К сожалению, именно так и ответят большинство родителей старшеклассников, пытаясь за своих детей решить кем им быть и чем заниматься на протяжении всей последующей жизни.

Однако, если родители хотят, чтобы ребенок не только поступил в вуз, но и закончил его, а потом еще и работал по специальности, они просто обязаны спросить выпускника о его предпочтениях и взглядах на свое будущее.

Итак, как помочь выпускнику определиться с будущей специальностью?

Пауза

Выпускной класс - это самый сложный период в жизни выпускника и его семьи. Бесконечные курсы, репетиторы, факультативы, школьные занятия, домашние работы, доклады, лекции и т.д. Все вместе это давит на школьника и его родителей и к концу года и ребенок, и его близкие чувствуют себя неимоверно опустошенными и измотанными.

Если вы еще не окончательно определились с тем, на какое именно отделение того или иного вуза стоит поступать вашему ребенку, но гонка по курсам и факультативам уже началась - возьмите на пару недель паузу. Просто остановитесь и дайте ребенку несколько недель отдыха. Он не пропустит за эти две недели что-то сверхважное, но сможет отдохнуть и собраться с мыслями. Этот импровизированный отпуск позволит ребенку разобраться в своих ощущениях и принять решение относительно того, чем бы он хотел заниматься в дальнейшем.

Подводные камни

Если ребенок определился со своей будущей специальностью постарайтесь обеспечить ему возможность общения со специалистами в этой области. Если школьник решил стать хирургом - сделайте все возможное, чтобы он имел возможность поговорить за чашкой кофе с тем, кто дни и ночи напролет проводит в больнице и знает о специальности хирурга все. Если выпускник решил стать программистом - ему необходимо поговорить со спецом в этой области. А если у него будет возможность окунуться в мир выбранной специальности и побывать за кулисами - это вообще было бы идеально. И это касается абсолютно всех специальностей.

К сожалению, большинство студентов после первого семестра обучения в вузе испытывают глубочайшее разочарование, так как начинают понимать, что выбранная специальность - это не то, что им нужно. Еще большая половина, получив дипломы так никогда ими и не воспользуется.

Все дело в том, что выбирая будущую специальность ни ребенок, ни его родители не знают о подводных камнях той или иной специальности. Например, о чем думает старшеклассник, который решил стать журналистом? Он видит себя с микрофоном или диктофоном в горячей точке, он представляет себя берущим интервью у первых лиц страны и видит свои материалы на первых полосах ведущих мировых изданий.

Но ни школьник, ни его родители понятия не имеют о том, что у всех журналистов ненормированный рабочий день, а это значит, что если к концу рабочего дня что-то где-то произойдет, журналист не пойдет домой к семье, а будет писать материал или снимать сюжет. Школьник понятия не имеет о том, что журналисты работают по выходным и праздникам и работают они 24 часа в сутки.

Да он, включает телевизор и видит, что те же новости выходят каждый день независимо от дня недели, но ведь он даже не задумывается о том, что эти новости кто-то снимает, монтирует и выпускает в эфир.

Именно поэтому, чтобы школьники не покупали кота в мешке, родителям стоило бы сделать все возможное, чтобы дать детям возможность поговорить со специалистами в той сфере, которой они хотят заниматься. Безусловно, это не будет гарантировать, что ребенок не разочаруется и не пожалеет о сделанном выборе, но по крайней мере этот выбор будет более осознанным.

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