Как помочь подросткам составить план-максимум на 2019 год

Новый год - это тот рубеж, дойдя до которого мы оглядываемся на прожитый год и пытаемся дать оценку своим успехам и неудачам. Оглядываясь назад мы уже не так эмоционально реагируем на старые обиды, более трезво оцениваем собственные поражения и уже видим свои ошибки, которые раньше просто не замечали. Самое главное - мы уже гораздо объективнее оцениваем свои шансы на достижение поставленных целей.

С началом еще одного года, мы опять ставим перед собой какие-то цели и только от нас самих будет зависеть суждено ли этим планам и целям быть воплощенными в жизнь.

Итак, как помочь подросткам правильно составить план на 2019 год, чтобы он был максимально приближен к реальной жизни и его действительно можно было бы реализовать.

Кем быть

У всех подростков одна головная боль - окончание школы и поступление в вуз. В первую очередь подростку нужно определиться с тем, чем именно он в принципе хотел бы заниматься в жизни и в какую сферу деятельности был бы не прочь влиться. Вузов, как и специальностей огромное количество, однако выбирать вуз нужно исходя не из уровня престижности того или иного учебного заведения и даже не из популярности той или иной специальности на данный момент. В первую очередь подросток должен сам определиться в какую сторону он хочет двигаться и в какой специальности он себя видит.

Куда пойти

Когда специальность будет выбрана, займитесь выбором учебного заведения. Каким бы простым не казалось это задание, все не так просто и однозначно. Составьте список из всех вузов, где можно получить ту специальность, которая интересна вашему ребенку, а после того, как список будет составлен - определитесь с приоритетами. Иными словами, на первое место вынесите вуз, поступление в который для вас и вашего ребенка наиболее приоритетно, на второе место - вуз, в который ребенок пойдет только в случае, если не наберет балл, необходимый для поступления в приоритетное заведение. И так по убыванию. Так вам будет намного проще определиться с целями и путями их достижения.

Тесты

Тесты - это неотъемлемый атрибут окончания школы и поступления в вуз и никуда современные подростки от этого не денутся. Как только на семейном совете вы определитесь с тем, какой специальностью хочет заниматься ребенок и куда вы в первую очередь будете подавать документы, вы сможете составить список предметов, которые подростку придется сдавать на ЕГЭ. Исходя из имеющегося списка можно будет трезво оценить шансы подростка на успешную сдачу тестов и определиться с тем как именно он будет готовиться: своими силами, прибегнет к помощи репетитора или будет ходить на подготовительные курсы.

Догоняем баллы

Предложите подростку проверить уровень собственной подготовки на данный момент, и пройдя прошлогодние тесты оценить свои шансы на поступление в этом году. Видя свой реальный результат подросток сможет четко высчитать сколько баллов ему еще нужно было бы набрать, чтобы поступить в запланированный вуз.