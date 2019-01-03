Как помочь детям прийти в себя после каникул

Новогодние каникулы - это самый долгожданный момент в жизни любого школьника. Праздник, вкусные угощения, новогодняя елка, подарки и никакой школы. Что может быть лучше? Можно всю ночь смотреть телевизор или бороздить просторы Интернета, можно спать до обеда и ровным счетом ничего не делать. Так-то оно так, но как быть с тем фактом, что каникулы закончатся и ребенку придется экстренно вливаться в свой прежний рабочий график, а это будет уже не так просто.

Итак, как же помочь школьникам вернуться к рабочему графику после продолжительных каникул:

Отбой

Безусловно, во время каникул 99% детей стараются ложиться спать попозже и родители совершенно спокойно на это реагируют. Однако, нужно понимать, что лечь попозже - это не значит просидеть за компьютером всю ночь и не ложиться вовсе. Педиатры советуют не сдвигать время отбоя более, чем на 2 часа. Если во время учебы школьник отправлялся спать в 22.00, то даже во время каникул он должен ложиться спать не позже 23.30. В противном случае у ребенка собьется внутренний будильник и произойдет то, что мы обычно называем перепутыванием дня и ночи.

Подъем

Разумеется, во время каникул все хотят отоспаться, что вполне понятно. Однако, здесь родители должны понимать, что если все две недели ребенок будет спать до часу дня, то после каникул он физически не сможет просыпаться в семь утра. Безусловно, в первые дни каникул стоит дать ребенку отоспаться и не будить его до тех пор, пока он сам не проснется. Однако, на третий-четвертый день каникул подъем должен быть сдвинут не более, чем на полтора-два часа от обычного рабочего графика. Если обычно он просыпается в семь утра, то на каникулах школьник должен вставать не позже девяти, в противном случае по окончании каникул и ребенка, и родителей будет ждать серьезный стресс.

Питание

Во время каникул постарайтесь не нарушать привычный режим питания ребенка. Даже учитывая, что холодильник ломится от новогодних салатов и всевозможных вкусностей, а на шоколадные конфеты уже никто не может смотреть, ребенок должен жить по своему привычному графику. Он в обязательном порядке должен завтракать, обедать в то время, когда он обедает в школе и ужинать в привычное время. Если в честь праздника школьник будет устраивать себе ежедневный плотный ужин глубоко за полночь, ни о каком здоровом сне не может быть и речи, впрочем, как и о хорошем самочувствии.