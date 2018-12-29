Как пережить зимние каникулы без детских травм и увечий

Зимние каникулы - это то золотое время, которого обычно ждет вся семья. Праздничная елка, запах мандаринов, снеговик под окном и долгожданный отдых от бесконечных уроков. Так-то оно так, но как быть с тем фактом, что по статистике именно во время зимних каникул дети получают больше травм, чем было зафиксировано в течение всего года.

Можно ли как-то избежать переломов и ушибов во время игр в снежки и катания с горки и как сделать зимние каникулы по настоящему веселыми и при этом безопасными для ребенка?

Пластиковые горки

Сейчас практически в каждом дворе стоят пластиковые горки. Как правило, на таких горках катаются дети младшего школьного возраста, так как более взрослым ребятам эти горки не очень интересны. Но если летом такая горка - это совершенно безобидное развлечение для малышей, то зимой все намного серьезнее. Дело в том, что при морозе пластик становится очень скользким, что разумеется очень нравится детям. С горки можно съехать быстро и весело.

Но есть очень важный момент - затормозить на такой горке практически невозможно. А это значит, что если ехавший впереди еще не освободил трассу - столкновение неизбежно. Кроме того, на таких горках очень низкие борта. А теперь сложите все вместе и что мы получим в сумме: пластиковая горка, высота около 3 метров, очень скользкая поверхность и практически без бортов. Не сложно представить, что будет с ребенком который упадет с трехметровой высоты на лед или вылетит с такой горки во время скоростного скольжения.

Металлические трубы

Все мы знаем, что при сильном морозе ни в коем случае нельзя трогать голыми руками металлические предметы, а уж тем более, не стоит прикасаться к ним языком или губами. Но когда тебе сотни раз рассказывают, что язык может прилипнуть к трубе, так и тянет проверить это на практике. К сожалению, с наступлением первых серьезных морозов "скорые" регулярно привозят в травмпункты вот таких горе-исследователей, рискнувших проверить все на собственном опыте.

Ледяной спуск

Съехать с ледяной горки любят все: и дети, и взрослые. Для этого дела подходит абсолютно любой инвентарь, начиная от санок и заканчивая школьным портфелем или куском картона. Однако нужно признать, что травмы, полученные во время таких спусков считаются самыми серьезными. Удар о лед по своей силе равносилен удару об асфальт. А теперь добавьте скорость с которой ребенок спускался с горки и умножьте на скорость того, с кем он столкнулся во время скольжения?

Избежать серьезных рассечений и переломов во время спуска с ледяной горы можно только в том случае, если вы будете предельно осторожны и будете избегать столкновений со спускающимися.

Петарды

Каждый год больницы принимают очередных малолетних любителей фейерверков и петард. Самая распространенная травма - повреждения пальцев, когда петарда взрывается в руке у ребенка. Более страшные травмы дети получают когда нагибаются над неразрывающейся петардой, чтобы посмотреть, что же с ней не так. Все, что можно в этом случае посоветовать родителям - это купить петарды самостоятельно и взрывать их вместе с ребенком, удалив при этом ребенка на безопасное расстояние. Если вы не сделаете это с ребенком, он сделает это сам.