Как научить ребенка самостоятельно делать уроки

Практически все родители школьников сталкиваются с проблемой невыполненного домашнего задания. Родители приходят с работы домой и с грустью обнаруживают, что вместо ужина и отдыха их ждут задачи по математике, прописи и прочие прелести школьной жизни. И здесь проблема не в том, ходит ребенок на продленку, либо же его после уроков забирает домой бабушка. Проблема в детской хитрости и нежелании делать что-то самостоятельно.

Будь-то продленка, няня или бабушка, но так или иначе, дети находят тысячу причин, чтобы не садиться за уроки до прихода родителей. Они могут пять раз покушать, потом вспомнить о том, что им нужен отдых, потом у них может что-то где-то заболеть. Одним словом детвора просто тянет время, рассчитывая что уставшая после работы мама не будет слишком строга, а если повезет, то вообще сама решит добрую половину всех задачек, только бы побыстрее пойти отдыхать.

Итак, как же приучить школьников делать уроки самостоятельно:

Реже ругайте

Одна из причин, по которым ребенок может категорически отказываться делать уроки самостоятельно - боязнь допустить ошибку. Как правило, это происходит в тех семьях, где родители возлагают на ребенка слишком большие надежды и постоянно ему об этом напоминают. Боясь не оправдать ожидания родителей ребенок панически боится допустить ошибку, написать или решить то-то не так. Соответственно, ему гораздо проще дождаться с работы родителей и сделать задание под присмотром, чем попытаться решить что-то самостоятельно. В этой ситуации выход только один - родители должны перестать давить на школьника, искусственно устанавливая для него завышенные планки. Ничего, кроме неуверенности в себе и лишних комплексов подход из серии "ты должен быть лучше", в данном случае не даст.

Объясните

Еще одна причина, по которой школьники не садятся за уроки самостоятельно - непонимание сути задания. Как правило, это происходит когда школьник либо пропустил несколько тем по болезни, либо когда учитель проводит уроки, ориентируясь на более сильных учеников, а в это время более слабые ученики предоставлены сами себе. В этой ситуации заставлять ребенка делать уроки самостоятельно совершенно бесполезно. Школьник может два часа просидеть над задачей, но если он не понимает как ее решать, он не сдвинется с мертвой точки. Выход из этой ситуации только один - доходчиво объяснить ребенку все то, чего он не понял на уроке. Однако, нужно понимать, что практически никто из школьников не подойдет к родителям с просьбой объяснить непонятую тему. Как правило, все они уверяют родителей, что в школе все хорошо и проблем нет и быть не может. Именно поэтому родители должны не просто время от времени заглядывать в дневник и тетради, но и просить ребенка объяснить что им рассказывал учитель на уроке. Если ребенок не понял тему, родители это сразу поймут.

Нехватка внимания

Еще одна причина, по которой ребенок может отказываться делать уроки самостоятельно - нехватка общения с родителями. Взрослые целый день на работе, а придя вечером домой они хотят поужинать и отдохнуть, а никак играть и общаться с ребенком. Именно поэтому некоторые дети стараются всячески оттянуть выполнение домашних заданий и дождаться родителей, чтобы делать уроки вместе, таким образом компенсировав нехватку общения. Чтобы исправить эту ситуацию родителям стоит все же найти время на общение с ребенком несмотря на усталость и тяжелый рабочий день. Если школьник поймет, что он в любом случае получит свою порцию общения с родителями, у него не будет причин создавать искусственный повод для общения в виде невыполненных уроков.