Как научить ребенка преодолевать трудности

Кто из родителей не мечтает о том, чтобы их ребенок никогда не сталкивался бы с серьезными проблемами в жизни, а если уж и сталкивался бы, то с честью выходил из любых ситуаций. К сожалению, как показывает практика, родительская любовь и забота не могут защитить ребенка от всех жизненных неурядиц и рано или поздно ребенку придется решать свои проблемы самостоятельно.

Итак, как научить ребенка самостоятельно решать свои проблемы и с честью преодолевать трудности:

Не давите

Не стоит с детства заставлять ребенка заниматься тем, к чему у него не лежит душа. Даже если вы глубоко убеждены, что у ребенка есть талант и ему нужно заниматься, но он не хочет ходить в выбранную вами секцию - оставьте ребенка в покое. Безусловно, вы можете заставить его, вы можете задавить авторитетом, но какой смысл в этих занятиях? Ничего, кроме напрочь испорченных отношений в семье такое давление не даст, но самое главное, сами того не понимая, вы можете психологически сломать ребенка.

Поражение - это нормально

С детства объясняйте ребенку, что поражение - это абсолютно нормально. Это не фиаско, это не провал, это - всего лишь составляющая процесса борьбы, будь-то борьба за первое место на соревнованиях или борьба за высокий балл в аттестате. Нет и не может быть людей у которых получается все и сразу. В жизни так не бывает. У всех, кто ставит себе цели и пытается чего-то добиться есть как успехи, так и неудачи. Именно поэтому ребенок должен навсегда уяснить одну простую вещь - поражение - это абсолютно естественный процесс роста и самосовершенствования. Это не повод опустить руки и записать себя в неудачники, это лишь повод стараться еще больше.

Все нужно доводить до конца

Постарайтесь с детства приучить ребенка к мысли о том, что любое дело нужно доводить до конца. Если у него не получилось выиграть первое место на соревнованиях - это не повод бросать занятия спортом. Если он не победил на олимпиаде - это не повод поставить крест на факультативах и семинарах. Сойти с дистанции - это самое простое, гораздо сложнее упорно добиваться поставленной цели, и учиться на собственных ошибках.