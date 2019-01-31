Подготовка к школе - это самый волнительный период в жизни каждой семьи. Появление первоклассника заставляет всех членов семьи начиная от мамы и заканчивая бабушками и дедушками вспомнить свои школьные годы и всячески попытаться помочь новоявленному школьнику.

Если ваш ребенок стал первоклассником, но так и не освоил технику письма - не паникуйте раньше времени. Нет ничего страшного в том, что какие-то азы он освоит не сразу, а постепенно, главное - помогите ему в этом.

Итак, как научить ребенка писать и при этом не отбить у него желание учиться?

Карандаши

Все дети любят рисовать. Они рисуют все и везде, главное, чтобы под рукой были цветные карандаши или мелки. Проследите за тем, чтобы у ребенка всегда были под рукой цветные карандаши и чистая бумага. А когда он сядет рисовать предложите ему вместо домика или дерева нарисовать новую букву или например сразу несколько букв. И не важно, что эта буква будет выглядеть не так, как она написана в прописи, пусть у нее будут ручки, ножки и глазки. Главное - ребенок запомнит основной принцип написания буквы, а так как это будет происходить в игровой форме, это не вызовет у ребенка никакого сопротивления.

Не заставляйте

Если ребенок устал или откровенно капризничает не стоит заставлять его заниматься уроками. Из-под палки все равно невозможно добиться хорошего результата. Если силой посадите малыша за прописи, все чего вы добьетесь - это слез и испорченного настроения. Лучше поговорите с ребенком, договоритесь с ним о том, что вы даете ему время на отдых, но через полчаса он все же сядет за уроки и вы будете заниматься.

Не кричите

Самое сложное при обучении первоклассника азам науки - не потерять самообладание. Однако, как бы сложно не давались вашему ребенку крючки и палочки, постарайтесь держать себя в руках. Если с первых занятий вы начнете кричать на ребенка и доводить его до слез, ничего хорошего из этих уроков не получится. Ребенок будет просто бояться вас, и все о чем он будет думать во время работы с прописью - это дождаться, когда вы наконец отпустите его погулять. Ни о каком старании или желании выучить что-то новое не будет быть и речи.

Прописи

Купите ребенку сразу несколько прописей. Во-первых они все разные и выполнены весьма ярко и красочно с учетом детской психологии. А во-вторых, если ребенок будет параллельно работать с несколькими прописями он лучше усвоит новую информацию.

Смотрим и запоминаем

Купите наглядные пособия с алфавитом и развесьте их по всей квартире. Сейчас их выпускают в форме больших картонных листов формата А3 и больше, на которых нарисован алфавит и даны схематические рекомендации относительно того, как именно пишется та или иная буква. Чем чаще ребенок будет видеть как пишется конкретная буква, тем быстрее он сможет сам воспроизвести ее в своих прописях.

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