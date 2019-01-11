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Как научить ребенка быстро собираться в школу

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Кто из родителей не сталкивался с ситуацией, когда ребенка буквально невозможно собрать в школу. Он слишком долго не хочет вылезать из кровати, потом начинается изматывающая своей продолжительностью церемония уговоров горячо любимого чада почистить зубы, умыться, позавтракать и наконец одеться и собрать портфель. Зачастую, многие родители собирают портфель школьнику сами, причем делают это чуть ли не до пятого-шестого класса. Также многие слишком заботливые мамы сами складывают горячо любимым детям физкультуру и тормозки с перекусами. Однако, это не дает ровным счетом никакого результата - дети не начинают собираться в школу быстрее.

Итак, как же усовершенствовать утренние сборы в школу и научить ребенка собираться быстрее?

Вызов

Как научить ребенка быстро собираться в школу

Бросьте ребенку вызов. Поспорьте с ним, что он не соберется быстрее, чем за 15-20 минут. По сути, 20 минут вполне достаточно для того, чтобы проснуться, почистить зубы, одеться и явиться на кухню, чтобы позавтракать. Однако, это при условии, что ребенок встанет сразу после звонка будильника, а не будет ждать, когда вы двадцать раз заглянете в его комнату и только после двадцать первого вашего напоминания начнет лениво спускать ноги с кровати.

Не будите

Как научить ребенка быстро собираться в школу

Перестаньте работать круглосуточной нянькой. Уже давно изобретены будильники, кроме того, у всех подростков есть гаджеты, а в них есть функция будильника. Даже самый неприспособленный к жизни школьник в состоянии завести будильник и услышать утром его сигнал.

Разумеется, любой маме крайне сложно удержаться от соблазна и не разбудить школьника, чтобы напомнить, что время идет. Но, ребенку рано или поздно нужно начинать взрослеть. Если его будит мама - он четко запоминает, что мама заглянет в комнату далеко не один раз. Разумеется, по голосу он поймет, что ситуация накаляется и пора действительно подниматься, но пока этот момент наступит, вместо того, чтобы спокойно собираться на работу вы будете метаться из ванной в комнату ребенка, из кухни - опять в комнату ребенка, а он все это время будет просто считать сколько раз вы сказали "Вставай".

Не собирайте портфель

Как научить ребенка быстро собираться в школу

Перестаньте собирать ребенку портфель. Разумеется, первоклашки не смогут обойтись без помощи мамы, но если речь идет об учениках четвертых классов и выше, то о каком сборе портфеля мамой может идти речь? В этом возрасте ребенок вполне может самостоятельно посмотреть в дневнике расписание уроков на завтра и еще вечером сложить все необходимые книги и тетради. Собрать портфель - это не сложно, главное - чтобы он делал это без вашего вмешательства и самостоятельно. Не будет самостоятельности - можете даже не мечтать о быстрых утренних сборах в школу.

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