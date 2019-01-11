Как научить ребенка быстро собираться в школу

Кто из родителей не сталкивался с ситуацией, когда ребенка буквально невозможно собрать в школу. Он слишком долго не хочет вылезать из кровати, потом начинается изматывающая своей продолжительностью церемония уговоров горячо любимого чада почистить зубы, умыться, позавтракать и наконец одеться и собрать портфель. Зачастую, многие родители собирают портфель школьнику сами, причем делают это чуть ли не до пятого-шестого класса. Также многие слишком заботливые мамы сами складывают горячо любимым детям физкультуру и тормозки с перекусами. Однако, это не дает ровным счетом никакого результата - дети не начинают собираться в школу быстрее.

Итак, как же усовершенствовать утренние сборы в школу и научить ребенка собираться быстрее?

Вызов

Бросьте ребенку вызов. Поспорьте с ним, что он не соберется быстрее, чем за 15-20 минут. По сути, 20 минут вполне достаточно для того, чтобы проснуться, почистить зубы, одеться и явиться на кухню, чтобы позавтракать. Однако, это при условии, что ребенок встанет сразу после звонка будильника, а не будет ждать, когда вы двадцать раз заглянете в его комнату и только после двадцать первого вашего напоминания начнет лениво спускать ноги с кровати.

Не будите

Перестаньте работать круглосуточной нянькой. Уже давно изобретены будильники, кроме того, у всех подростков есть гаджеты, а в них есть функция будильника. Даже самый неприспособленный к жизни школьник в состоянии завести будильник и услышать утром его сигнал.

Разумеется, любой маме крайне сложно удержаться от соблазна и не разбудить школьника, чтобы напомнить, что время идет. Но, ребенку рано или поздно нужно начинать взрослеть. Если его будит мама - он четко запоминает, что мама заглянет в комнату далеко не один раз. Разумеется, по голосу он поймет, что ситуация накаляется и пора действительно подниматься, но пока этот момент наступит, вместо того, чтобы спокойно собираться на работу вы будете метаться из ванной в комнату ребенка, из кухни - опять в комнату ребенка, а он все это время будет просто считать сколько раз вы сказали "Вставай".

Не собирайте портфель

Перестаньте собирать ребенку портфель. Разумеется, первоклашки не смогут обойтись без помощи мамы, но если речь идет об учениках четвертых классов и выше, то о каком сборе портфеля мамой может идти речь? В этом возрасте ребенок вполне может самостоятельно посмотреть в дневнике расписание уроков на завтра и еще вечером сложить все необходимые книги и тетради. Собрать портфель - это не сложно, главное - чтобы он делал это без вашего вмешательства и самостоятельно. Не будет самостоятельности - можете даже не мечтать о быстрых утренних сборах в школу.