Как научить детей достигать поставленных целей

Кто из родителей не сталкивался с тем, что ребенок, который целый месяц просил зависать его в бассейн или на бокс, буквально после второго занятия теряет интерес к секции и тут же придумывает себе новую мечту.

Как бы мы не возмущались детскому непостоянству, нужно признать, что дети находятся в постоянном поиске и единственное что им доступно - это метод проб и ошибок. Вот они и пробуют, записываясь то в одну секцию, то в другую, начинают сразу тысячу дел и все их бросают, понимая, что на самом деле им это не интересно. Со временем это, разумеется, пройдет и каждый найдет себе занятие по душе. Но пока дети еще ищут, можно им помочь, направив их энергию в мирное русло.

Итак, как помочь детям найти себя и научить их достигать поставленных целей.

Приоритеты

Вместе с ребенком обсудите чем бы он хотел заниматься и постарайтесь объяснить ему, что для достижения своей цели ему придется выйти из привычной для него зоны комфорта. Если он например видит себя известным альпинистом, у него вряд ли получится достичь своей цели лежа на диване. Если цель для него важна, он должен понимать, что для этого как минимум нужно будет кардинально изменить график жизни, и либо он это сделает либо пересмотрит свои приоритеты и выберет что-то более простое.

Самооценка

Ничто так не повышает нашу самооценку, как достигнутые цели. И не важно какая была цель - исправить двойку, победить на олимпиаде, сбросить два килограмма или пригласить в кино девочку из параллельного класса. Но если ребенок поставит перед собой цель и добьется ее, он станет гораздо увереннее в себе, а его самооценка существенно укрепится.

Смысл

Любая цель делает нашу жизнь интереснее. Даже банальная учеба в школе может стать азартной игрой, если в конце игры можно получить бонус в виде победы над самим собой. Достижение цели - это своего рода азартная игра, которая наполняет жизнь питательной энергией и дает ребенку силы жить и творить. Если вы сможете объяснить это вашему ребенку, а еще лучше - показать ему это на собственном примере, вы сделаете его жизнь по-настоящему интересной.

Самостоятельность

Именно достижение целей учит нас быть самостоятельными. Если была поставлена цель, более того, если она была анонсирована перед друзьями или родственниками, мало кто рискнет отступиться. Например ребенком было во всеуслышание заявлено, о том, что он будет участвовать в олимпиаде. После такого амбициозного заявления, он сделает все, чтобы получить как минимум на призовое место. Самое главное, что ребенок уже без малейшего напоминания со стороны родителей будет делать все от него зависящее, чтобы подготовиться как можно лучше.