Как наладить отношения с подростком

Подростковый возраст - это пожалуй самый страшный период в жизни всех без исключения родителей. Хронический беспорядок в комнате, двойки в школе, странные и подозрительные друзья, скандалы дома и бессонные ночи. Тот, у кого дома растет подросток, знает насколько это тяжело и как порой от бессилия опускаются руки.

Так что же делать, если у вашего ребенка начался период подросткового бунта? Как родителям пережить этот ад и не только не сойти с ума, но и попытаться наладить отношения с бунтующим чадом?

Единство требований

Подростки - это очень специфический народ. В вопросе бытовых мелочей они все еще беспомощные дети. Они не постирают себе носки, не сварят даже пельмени и не вынесут из своей комнаты грязную тарелку. В вопросе социализации они долго и уверенно будут играть роль беспомощных малюток, которым нужна прислуга в образе мамы. Но при всем при этом, они далеко не дураки и отлично анализируют увиденное и услышанное. Если родители сами балуются спиртным и ребенок частенько видит выпивающего на кухне отца, каковы шансы, что он прислушается к праведному родительскому гневу по поводу очередного прихода домой "под шофе"?

Бессмысленно рассказывать подростку о вреде курения и демонстративно выбрасывать найденные у него сигареты, если вы сами - заядлый курильщик. Ребенок копирует поведение родителей и если вы протестуете против того, что он каждый день видит дома - разберитесь сначала в своих требованиях. Либо поменяйте жизненный уклад, либо обновите список требований. Третьего здесь не дано.

Общее хобби

Если подросток еще не окончательно слетел с катушек можно попробовать найти общее с ним хобби. Это может быть что угодно: футбол, тренажерный зал, йога, рисование, бассейн. Главное - чтобы это было интересно вам обоим и чтобы это было добровольно со стороны ребенка. Постепенно вы оба оттаете, старые обиды отойдут на второй план, а на смену им придут новые светлые эмоции.

Не перебивайте

Не стоит прерывать ребенка, когда он жалуется вам на школу, на конкретного учителя или всю образовательную систему в целом. Школа - это его мир и если этот мир его не устраивает, запретив об этом говорить вы не решите проблему. Дайте ребенку выговорится, выслушайте его. Безусловно, красноречивое заявление пятнадцатилетнего "взрослого" человека о том, что он и так уже "все в этой жизни видел" и больше в эту школу не пойдет, сложно воспринимать всерьез, тем не менее, если хотите наладить отношения - придется научиться разговаривать.

Для начала вникните в суть проблемы. Если есть конфликт с конкретным преподавателем или всем педагогическим коллективом - задумайтесь о переводе ребенка в другую школу. Если есть проблемы с успеваемостью - предложите ему помощь репетиторов. Самое главное - дайте ребенку понять, что вы его не только выслушали, но и услышали и ищете пути решения проблемы.