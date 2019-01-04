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Как извлечь пользу из компьютерных игр

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Зачастую, видя как ребенок все выходные напролет просиживает за компьютерными играми, родители задаются вопросом о том, как эту странную тягу к бессмысленным "стрелялкам" и "бродилкам" направить в мирное русло. Поиски решения могут быть длинными и бессмысленными, однако рано или поздно в голову родителей приходит спасительная мысль о программировании.

Как извлечь пользу из компьютерных игр

Как правило, желание видеть своего ребенка гениальным программистом не приходит в головы родителей просто так. Для того, чтобы родители вдруг решили, что их ребенок - будущий программист должны быть более, чем веские причины и одна из них - способность ребенка к точным наукам. Также зачастую родители уповают на наследственность и если отец преуспел в программировании, естественно, он надеется, что все его способности унаследует и сын. Однако, даже если вы уверены, что у ребенка есть задатки и он действительно сможет многого добиться на поприще программирования, убедить ребенка в том, что ему это действительно нужно, будет очень непросто.

Итак, как убедить ребенка в том, что программирование - это интересно:

Не мешайте играть

Как извлечь пользу из компьютерных игр

Не мешайте ребенку играть в компьютерные игры. Крики и ворчание никогда не дадут желаемого результата. Просто вместо попытки задавить авторитетом, постарайтесь с умом подбирать для ребенка компьютерные игры. Лучше акцентировать внимание на играх, которые будут развивать логику. Цель таких манипуляций достаточно проста - ребенок должен понять, что исход игры зависит по сути не от его мастерства нажимать те или иные кнопки на клавиатуре, а исключительно от прописанных алгоритмов, которые кстати он сам может и прописывать.

Мышление

Как извлечь пользу из компьютерных игр

Как бы многие родители не критиковали компьютерные игры, детские психологи стоят на своем: игры развивают у детей абстрактное мышление. А если человек умеет мыслить абстрактно, вполне логично, что он может заинтересоваться не только тем, как дойти до последнего уровня игры, но и тем, как самому создать нечто подобное.

Математика

Как извлечь пользу из компьютерных игр

Практически все сложные компьютерные игры имеют уровни, которые можно пройти только при помощи специальных кодов доступа. По сути, эти коды - не более, чем арифметические алгоритмы, прописать которые можно при элементарном знании математики. Как только ребенок поймет, что именно математика поможет ему пройти игру до последнего уровня, компьютер в вашем доме из предмета для убивания времени превратиться в обучающее пособие.

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