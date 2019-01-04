Как извлечь пользу из компьютерных игр

Зачастую, видя как ребенок все выходные напролет просиживает за компьютерными играми, родители задаются вопросом о том, как эту странную тягу к бессмысленным "стрелялкам" и "бродилкам" направить в мирное русло. Поиски решения могут быть длинными и бессмысленными, однако рано или поздно в голову родителей приходит спасительная мысль о программировании.

Как правило, желание видеть своего ребенка гениальным программистом не приходит в головы родителей просто так. Для того, чтобы родители вдруг решили, что их ребенок - будущий программист должны быть более, чем веские причины и одна из них - способность ребенка к точным наукам. Также зачастую родители уповают на наследственность и если отец преуспел в программировании, естественно, он надеется, что все его способности унаследует и сын. Однако, даже если вы уверены, что у ребенка есть задатки и он действительно сможет многого добиться на поприще программирования, убедить ребенка в том, что ему это действительно нужно, будет очень непросто.

Итак, как убедить ребенка в том, что программирование - это интересно:

Не мешайте играть

Не мешайте ребенку играть в компьютерные игры. Крики и ворчание никогда не дадут желаемого результата. Просто вместо попытки задавить авторитетом, постарайтесь с умом подбирать для ребенка компьютерные игры. Лучше акцентировать внимание на играх, которые будут развивать логику. Цель таких манипуляций достаточно проста - ребенок должен понять, что исход игры зависит по сути не от его мастерства нажимать те или иные кнопки на клавиатуре, а исключительно от прописанных алгоритмов, которые кстати он сам может и прописывать.

Мышление

Как бы многие родители не критиковали компьютерные игры, детские психологи стоят на своем: игры развивают у детей абстрактное мышление. А если человек умеет мыслить абстрактно, вполне логично, что он может заинтересоваться не только тем, как дойти до последнего уровня игры, но и тем, как самому создать нечто подобное.

Математика

Практически все сложные компьютерные игры имеют уровни, которые можно пройти только при помощи специальных кодов доступа. По сути, эти коды - не более, чем арифметические алгоритмы, прописать которые можно при элементарном знании математики. Как только ребенок поймет, что именно математика поможет ему пройти игру до последнего уровня, компьютер в вашем доме из предмета для убивания времени превратиться в обучающее пособие.