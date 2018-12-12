Электронные книги для школьников: плюсы и минусы

С развитием технологий и появлением всевозможных гаджетов многие родители с грустью вынуждены признать, что их дети практически перестали читать книги. Все свободное время школьники проводят в социальных сетях или играют в онлайн-игры, а если и читают книги, то исключительно в электронном варианте. Но так ли уж плохо то, что современная молодежь предпочитает не печатный, а электронный вариант книги, да и так ли уж это важно? На самом деле есть большая разница между традиционной книгой и гаджетом, а в электронных книгах есть как плюсы, так и минусы.

Итак, плюсы электронных книг

Интерес

Дети, которые любят гаджеты и давно с ними на "ты" с намного большим интересом возьмут в руки электронную книгу, нежели печатное издание. Однако, справедливости ради стоит заметить, что как только интерес к той или иной книге утихнет, она тут же будет закрыта и нет никаких гарантий, что на первых порах заинтересовавшись электронной книгой, ребенок хотя бы одно произведение дочитает до конца.

Технологии

Многие современные электронные книги имеют функцию аудио-сопровождения. Читая книгу ребенок слышит музыку, видит интерактивные элементы или даже мультфильмы. По мнению большинства молодых родителей это может заинтересовать детей и привить им любовь к чтению. Правда, мало кто задумывается над тем, что интерес к технологическим новинкам и любовь к чтению - это далеко не одно и то же и далеко не всегда это срабатывает.

Минусы электронных книг

Рассеивание внимания

По мнению детских психологов электронные книги - это далеко не лучший вариант обучения в школе. Имея постоянный доступ к Интернету ни один ребенок не удержится от соблазна открыть пару-тройку дополнительных окон и вместо чтения заняться хождением по социальным сетям, общением с друзьям либо просто играми. Если читая традиционную книгу у школьника нет посторонних раздражителей и отвлекающих факторов, то при работе с гаджетами его внимание будет рассеиваться постоянно.

Дети не запоминают текст

Как показывает практика, в большинстве случаев дети младшего школьного возраста при работе с электронными книгами практически не могут пересказать содержание рассказа, который они прочли сами, либо им прочли его родители. В то же время, они гораздо лучше усваивают текст, прочтенный из обычной традиционной книги. Психологи объясняют это тем, что в электронной книге слишком много отвлекающих факторов в виде анимации, звукового сопровождения и т.д. Ребенок воспринимает электронную книгу как элемент игры, а вовсе не как средство обучения.