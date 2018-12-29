Домашний детектор. ТОП признаков того, что ребенок вам врет

Рано или поздно практически все родители сталкиваются с тем, что ребенок начинает врать. Конечно, вранье у каждого свое: кто-то не скажет родителям о полученной двойке, а кто-то промолчит о более серьезном проступке. Но так или иначе, все начинается с детского невинного на первый взгляд лукавства, которое родители зачастую путают с детской наивностью и непосредственностью.

Итак, как понять, что ребенок начал врать и прощупывает почву, можно ли это будет проделывать в дальнейшем?

Глаза

Обратите внимание на взгляд ребенка. Когда ребенок врет, он интуитивно отводит глаза в сторону и говорит не глядя на вас. Однако, после того, как он закончит свое повествование он обязательно пристально посмотрит вам в глаза, чтобы понять поверили вы ему или нет.

Рваные фразы

Если ребенок соврал, а вы пытаетесь вновь и вновь вернуться к неприятной ему теме, он будет всячески пытаться перевести разговор на другую тему либо будет отвечать вам односложными рваными фразами из серии "да", "не помню", "я уже забыл", "мне некогда" и т.д. Причина такого поведения максимально проста: ребенок просто боится запутаться в собственном вранье. Он прекрасно понимает, что сказав сейчас что-то лишнее, может выдать себя, поэтому предпочитает в принципе не углубляться в детали.

Температура

У некоторых детей стресс вызывает повышение температуры до 37-38 градусов. Разумеется, на профессиональных лжецов это не действует, но если ребенок мучается угрызениями совести, сам факт вранья является для него серьезнейшим стрессом, который может спровоцировать не только повышение температуры, но и рвоту.

Безусловно, все эти признаки вранья относительны и у каждого ребенка своя сугубо индивидуальная реакция на собственное вранье. Другое дело, что именно сделаете вы, узнав, что ребенок предпочитает врать вам, так как просто боится сказать правду.