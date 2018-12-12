МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Моя Школа

Что подарить ребенку на Новый год. ТОП лучших техноподарков

258Читать материал на украинском

С приближением новогодних праздников у большинства родителей все острее встает вопрос о срочном поиске новогоднего подарка для ребенка. Современных детей уже не удивить ни ярким новогодним свитером, ни веселой пижамой, не говоря уже о том, что книги они просто не берут в руки, а смартфоны меняют минимум пару раз в год.

Итак, какой техноновинкой удивить ребенка и что подарить ему на Новый год:

Anki Overdrive

Что подарить ребенку на Новый год. ТОП лучших техноподарков

Это достаточно интересная игра, которая по сути весьма проста в управлении. Суть игры в том, что это гонки с так называемым "искусственным интеллектом". Машинки сами выбирают скорость и стиль вождения. В комплект второго поколения входит всего два автомобиля, но при желании можно купить дополнительные машинки. Кроме того, можно дополнительно увеличить трассу, купив дополнительные элементы. Управлять машинками можно через Android или iOS. В среднем такой подарок обойдется от 150 у.е.

Lego Dimensions

Что подарить ребенку на Новый год. ТОП лучших техноподарков

Наборы Lego уже давно покорили сердца как детей, так и их родителей. Эти конструкторы любят все, причем независимо от возраста. Что касается подарочного набора Lego Dimensions, то в него вошли практически все знаменитые киношные и мультяшные герои, начиная от Бэтмана и заканчивая Гомером Симпсоном. Если вы не найдете в наборе одного из любимых героев вашего ребенка - его можно будет докупить отдельно. Стартовый набор Lego Dimensions стоит примерно от 80 у.е., дополнительные элементы игры обойдутся в 15-30 у.е. каждый.

Mattel ViewMaster VR

Что подарить ребенку на Новый год. ТОП лучших техноподарков

По сути, гарнитура Mattel ViewMaster VR - это не более, чем современный вариант привычного калейдоскопа. Разница только в том, что если когда-то дети смотрели на цветные осколки, насыпанные в трубу, то теперь они надевают виртуальные очки и отправляются в другую реальность. Проектором можно управлять через смартфон ребенка и обновления можно будет установить из PlayMarket. Обойдется такой подарок в среднем в 30 у.е.

Meccano Meccanoid

Что подарить ребенку на Новый год. ТОП лучших техноподарков

Это конструктор, который понравится школьникам, увлекающимся робототехникой. Получив такой подарок школьник сам соберет своего персонального робота, причем у робота будут датчики для программирования. Управление роботом происходит через смартфон. Самое интересное, что с роботом можно разговаривать, научив ео рассказывать анекдоты и закачав на его карту памяти около 1000 наиболее популярных фраз. Цена новинки зависит от размеров робота. Гаджет высотой 60 см обойдется в 140 у.е., а вот если рост робота будет уже 120 см, за него придется заплатить 250 у.е.

LeapFrog Epic

Что подарить ребенку на Новый год. ТОП лучших техноподарков

Это современный планшет для детей младшего школьного возраста. Преимущество данной модели в удароустойчивости. Гаджет снабжен 7-дюймовым экраном и мощным процессором, который без проблем справляется не только с любыми игрушками, но и с образовательными программами. Обойдется такой подарок в 140 у.е.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы