Что подарить ребенку на Новый год. ТОП лучших техноподарков

С приближением новогодних праздников у большинства родителей все острее встает вопрос о срочном поиске новогоднего подарка для ребенка. Современных детей уже не удивить ни ярким новогодним свитером, ни веселой пижамой, не говоря уже о том, что книги они просто не берут в руки, а смартфоны меняют минимум пару раз в год.

Итак, какой техноновинкой удивить ребенка и что подарить ему на Новый год:

Anki Overdrive

Это достаточно интересная игра, которая по сути весьма проста в управлении. Суть игры в том, что это гонки с так называемым "искусственным интеллектом". Машинки сами выбирают скорость и стиль вождения. В комплект второго поколения входит всего два автомобиля, но при желании можно купить дополнительные машинки. Кроме того, можно дополнительно увеличить трассу, купив дополнительные элементы. Управлять машинками можно через Android или iOS. В среднем такой подарок обойдется от 150 у.е.

Lego Dimensions

Наборы Lego уже давно покорили сердца как детей, так и их родителей. Эти конструкторы любят все, причем независимо от возраста. Что касается подарочного набора Lego Dimensions, то в него вошли практически все знаменитые киношные и мультяшные герои, начиная от Бэтмана и заканчивая Гомером Симпсоном. Если вы не найдете в наборе одного из любимых героев вашего ребенка - его можно будет докупить отдельно. Стартовый набор Lego Dimensions стоит примерно от 80 у.е., дополнительные элементы игры обойдутся в 15-30 у.е. каждый.

Mattel ViewMaster VR

По сути, гарнитура Mattel ViewMaster VR - это не более, чем современный вариант привычного калейдоскопа. Разница только в том, что если когда-то дети смотрели на цветные осколки, насыпанные в трубу, то теперь они надевают виртуальные очки и отправляются в другую реальность. Проектором можно управлять через смартфон ребенка и обновления можно будет установить из PlayMarket. Обойдется такой подарок в среднем в 30 у.е.

Meccano Meccanoid

Это конструктор, который понравится школьникам, увлекающимся робототехникой. Получив такой подарок школьник сам соберет своего персонального робота, причем у робота будут датчики для программирования. Управление роботом происходит через смартфон. Самое интересное, что с роботом можно разговаривать, научив ео рассказывать анекдоты и закачав на его карту памяти около 1000 наиболее популярных фраз. Цена новинки зависит от размеров робота. Гаджет высотой 60 см обойдется в 140 у.е., а вот если рост робота будет уже 120 см, за него придется заплатить 250 у.е.

LeapFrog Epic

Это современный планшет для детей младшего школьного возраста. Преимущество данной модели в удароустойчивости. Гаджет снабжен 7-дюймовым экраном и мощным процессором, который без проблем справляется не только с любыми игрушками, но и с образовательными программами. Обойдется такой подарок в 140 у.е.