​Что делать, если у ребенка плохая память

​Зачастую многие родители сталкиваются с тем, что учителя жалуются на плохую память ребенка. Он не шумит, не крутится на уроке, не мешает учебному процессу и старательно все записывает в тетрадь. Тем не менее, придя домой он не может пересказать и половины из того, что услышал на уроке. Что же делать, если у ребенка откровенно плохая память и как помочь ему справиться с этой проблемой?

Скука

Одна из причин по которой ребенок подсознательно отказывается концентрировать внимание на рассказе учителя - скука. Если урок слишком скучный, непонятный и сложный, ребенок сам того не желая просто не будет слушать учителя. Как бы старательно он не списывал с доски, все что скажет педагог, но если он не слушает и не вникает в то, о чем идет речь, ничего удивительного в том, что он попросту ничего не запомнит и не поймет.

Усталость

Одной из причин плохой памяти может быть банальная усталость. Если ребенок поздно ложится спать, если он не высыпается, если он смотрит фильмы ужасов, которые явно не подходят для его возраста или играет в слишком агрессивные игры, у него так или иначе начнет накапливаться усталость. Ребенок в принципе не сможет концентрироваться на учебе и соответственно не будет запоминать ровным счетом ничего из того, о чем будет говорить учитель во время урока.

Стрессовая ситуация

На память ребенка также может повлиять стресс, который пришлось пережить малышу. Смена квартиры, переезд в другой город, развод родителей, смерть одного из членов семьи - все это так или иначе отразится на психическом состоянии ребенка и на его способности к обучению.

Нехватка витаминов

Также одной из причин плохой памяти у ребенка может быть банальная нехватка витаминов. Постарайтесь добавить в рацион ребенка побольше фруктов, орехов, молока и меда. Также не лишним будет проконсультироваться у педиатра по поводу витаминных комплексов для активизации работы мозга и укрепления памяти.