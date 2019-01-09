Что делать, если у ребенка конфликт с учителем

К сожалению, практически все родители школьников так или иначе сталкиваются с ситуацией, когда у их ребенка возникает конфликт с педагогом. У одних это протекает довольно легко и поверхностно и вся суть конфликта сводится к взаимному неприятию на уровне интуиции. То есть учитель не нравится ребенку, ребенок - учителю, все это чувствуют, но никто не озвучивает это вслух. Однако, бывают и более серьезные ситуации, когда ребенок отказывается ходить на уроки педагога либо же учителя настолько переполняют негативные эмоции по отношению к ученику, что он уже даже не скрывает этого и высказывается публично.

Итак, что делать родителям, если у ребенка в школе конфликт с преподавателем?

Возраст

В конфликте ученик - учитель очень многое зависит от возраста ученика. Если речь идет о первокласснике, которого учитель запросто может довести до слез грубым тоном - это одна ситуация, если же конфликт произошел между учителем и выпускником - это уже совсем другая ситуация. Именно возраст ученика является определяющими фактором при принятии родителями решения о необходимости вмешаться в ситуацию.

Выслушайте обе стороны

Независимо от возраста ребенка, прежде чем принимать решение и однозначно занимать чью-то сторону - выслушайте обе стороны. Безусловно, подсознательно вы всегда будете на стороне своего ребенка и это абсолютно нормально. Однако, прежде чем переводить ребенка в другой класс или другую школу, дайте учителю возможность объяснить сложившуюся ситуацию с его точки зрения. Как бы вы не любили своего ребенка, нужно отдавать себе отчет, что вы не можете быть объективны. Вы не сидите на уроках, не слышите как он отвечает и не знаете как он ведет себя в школе. При этом вы слушаете рассказы ребенка об учителе, но не слушаете рассказ учителя о ребенке. Именно поэтому, если вы хотите быть максимально объективны - выслушайте обе стороны.

Вмешиваться или нет

Когда у детей начинаются проблемы, практически все родители готовы кинуться грудью на амбразуру и защитить свое чадо от всего мира. Однако, если речь идет не о малыше, а о старшекласснике, который просит вас не вмешиваться в ситуацию - прислушайтесь к своему ребенку. Конфликт с преподавателем - это далеко не всегда проблема вселенского масштаба. Иногда конфликт может быть спровоцирован банальным недопониманием или эмоциональностью. Дайте ребенку возможность самостоятельно решить эту проблему, тем более, если он вас сам об этом просит.

Идти ли к директору

Как правило, у родителей которые не довольны действиями педагога есть всего два пути для маневра: пойти к директору школы или просто спокойно перевести ребенка в другую школу. Какой способ более действенный сказать сложно, так как в обоих случаях сам факт конфликта - это серьезнейший стресс как для ребенка, так и для родителей. Во многом действия родителей будут зависеть от серьезности конфликта и готовности педагогического коллектива к компромиссам. Однако, как бы решительно не были настроены обе стороны, взрослые должны помнить, что посередине между ними стоит ребенок, а не родительские или учительские амбиции и именно интересы ребенка нужно учитывать в первую очередь.