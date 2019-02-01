Что делать, если школьник начал воровать

Детское воровство - это один из самых страшных кошмаров в жизни любого родителя. Будь-то чужая копеечная линейка или дорогой смартфон, для любых родителей сам факт воровства равносилен концу света. Если речь идет о воровстве в старших классах, то там не обойтись без психологов, а порой и участкового по делам несовершеннолетних. Что же касается инцидентов в младшей школе, то там все иначе.

Прежде, чем впадать в панику, просто проанализируйте ситуацию и попытайтесь посмотреть на нее глазами ребенка. Попытайтесь понять, почему ребенок взял чужую вещь и осознает ли он, что это воровство.

Итак, что делать, если ребенок начал воровать?

Не клеймите

Ни в коем случае не клеймите ребенка и не называйте его вором. Если речь идет о школьнике до 10 лет, то он в принципе еще не осознает, что его поступок можно классифицировать как воровство. Да, он взял чужую вещь, например чужой понравившийся ему пенал с карандашами. Он понимает, что это плохо, но если его спросить, что он сделал, он никогда не скажет, что он украл эту вещь. Ребенок скажет, что он просто взял чужое.

Ребенок не сможет вам объяснить на какой период времени он взял этот пенал и собирался ли он его возвращать. Он просто не знает ответов на эти вопросы, так как просто не думал об этом. Ребенок поступил импульсивно, так как хотел получить красивую вещь, которой у него нет, однако он не осознавал возможных последствий данного поступка и уж тем более не осознавал, что он ворует, а не просто берет чужую вещь.

Сам факт обнаружения пропаши и конфликт по этому поводу - это уже стресс для ребенка. Безусловно, он должен быть наказан, но наказание должно быть разумными и нести на себе воспитательную нагрузку. Если в этот момент вы начнете клеймить ребенка, вы лишь усугубите и без того непростую ситуацию.

Откуда

Если вы нашли дома вещь, которую вы не покупали - это серьезный звоночек. Для начала спросите у ребенка есть ли у него эта вещь и посмотрите на его реакцию. Например, вы находите дома плитку шоколада, которую точно не покупали или машинку которая продается в ближайшем магазине, и которую ребенок у вас просил, но вы ее так и не купили. И вот вдруг эта самая машинка каким-то удивительным образом появилась в столе вашего ребенка.

Для начала спросите у школьника, есть ли у него новые игрушки и посмотрите на его реакцию. Вариантов может быть два: либо ребенок смутится, начнет заикаться и сразу же расскажет вам правду, либо начнет врать и тут же заявит вам, что никаких новых игрушек у него нет и быть не может.

Переспросите несколько раз по-разному формулируя вопрос. Уточните никто ли из друзей не дарил ему ничего нового и не менялся ли он с кем-нибудь игрушками. Это нужно для того, чтобы, когда вы поставите перед ребенком на стол найденную игрушку и спросите откуда она взялась, ребенок не начал вам врать. Вранье может быть очень правдоподобным. Скорее всего вы услышите,что это машинка одноклассника и завтра он должен ее вернуть, а то, что она в упаковке, ну так она новая, вот и в упаковке. Задавая вопросы о том, нет ли у него новых игрушек и ни с кем ли он не менялся, вы отрезаете ребенку пути к отступлению и заранее отметаете все варианты обмануть вас. И вот когда все вопросы будут заданы, а детали уточнены - начинайте серьезный разговор.

Не кричите

Обнаружив факт воровства, не теряйте самообладание. Безусловно, воровство - это преступление независимо от стоимости украденного предмета. Ребенок должен это понимать и осознавать. Именно поэтому постарайтесь говорить спокойно, холодно и жестко. Эмоции - это показатель слабости, а порой и бессилия. Любой ребенок знает, что если мама кричит, через 10 минут она успокоится и все простит. А что делать, если мама не кричит, а говорит строго, но спокойно? Воровство - это поступок, который нужно пресечь сразу же и на корню, однако здесь не должно быть ненужных эмоций и суеты. Действовать нужно холодно и продуманно иначе весь ваш воспитательный момент сойдет на нет.

Вернуть украденное

Предложите ребенку, чтобы он сам вернул украденное. Будь-то одноклассник у которого он что-то украл, кассир, мимо которого он пронес в магазине какую-то мелочь или кто-то другой, сам факт возвращения украденной вещи и признание своей ошибки - это уже непростой момент. Не заставляйте ребенка это сделать и не ломайте его. Публичное признание - это очень непросто. Предложите ребенку это сделать, но не настаивайте. Это должно быть исключительно его решение, так как в попытке воспитать, можно перегнуть палку и вместо того, чтобы ребенок осознал, что воровать - это плохо, у него появится ощущение, что он уже законченный человек, так как он - вор и ни на что другое он уже не годится.

Психолог

Если вы опасаетесь, что ситуация может повториться, не лишним будет посетить детского психолога. Возможно, ребенок пошел на воровство по одной простой причине - чтобы привлечь к себе ваше внимание. А может быть он таким образом пытается обратить на себя внимание девочки, которой нравятся хулиганы. Но как вы об этом узнаете, если будете пытаться только воспитывать ребенка, не пытаясь понять его?

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