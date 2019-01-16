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Что делать, если школьник начал плохо спать

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Кто из родителей не сталкивался с ситуацией, когда утром просто невозможно поднять ребенка в школу. Невзирая на звук будильника и бесконечные заглядывания родителей в комнату, чадо упорно не хочет вылезать из кровати. Потом оно с причитаниями долго пытается почистить зубы, одеться и собрать портфель. Про завтрак не стоит и говорить, так как процесс поедания утреннего бутерброда превращается в церемонию демонстративных мучений со стороны школьника и бесконечных уговоров "скушать хоть что-нибудь" со стороны мамы или бабушки.

Итак, что делать, если ребенок откровенно не высыпается и как ему помочь?

Режим

Что делать, если школьник начал плохо спать

Прежде всего стоит обратить внимание на режим ребенка. Если он до 12 ночи спокойно сидит за компьютером или смотрит телевизор, не стоит рассчитывать на то, что в 7 утра он встанет по первому звуку будильника. Чтобы к 7 утра ребенок мог безболезненного для организма подняться с кровати он должен ложиться спать не позже 22-23.00.

Игры

Что делать, если школьник начал плохо спать

Если перед сном ребенок долго играется в компьютерные игры, он априори не сможет сразу уснуть, а мысленно, даже выключив компьютер, будет продолжать прохождение сложного уровня. Если же речь идет об агрессивных играх, они и вовсе могут надолго лишить школьника желания спать.

Фильмы

Что делать, если школьник начал плохо спать

Родителям придется жестко контролировать, что дети смотрят по телевизору перед сном. Если за полчаса до отбоя ребенок смотрит фильм с элементами насилия или агрессии, ни о каком спокойном полноценном сне не может быть и речи.

Комфорт

Что делать, если школьник начал плохо спать

Постарайтесь оборудовать спальное место ребенка максимально комфортно. Это не должно быть что-то безумно модное или дорогое, но это должно быть комфортно и удобно. Если у ребенка неудобный диван или подушка, которая ему не подходит и в результате он мучается от болей в шее, он не сможет полноценно выспаться.

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