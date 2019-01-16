Что делать, если школьник начал плохо спать

Кто из родителей не сталкивался с ситуацией, когда утром просто невозможно поднять ребенка в школу. Невзирая на звук будильника и бесконечные заглядывания родителей в комнату, чадо упорно не хочет вылезать из кровати. Потом оно с причитаниями долго пытается почистить зубы, одеться и собрать портфель. Про завтрак не стоит и говорить, так как процесс поедания утреннего бутерброда превращается в церемонию демонстративных мучений со стороны школьника и бесконечных уговоров "скушать хоть что-нибудь" со стороны мамы или бабушки.

Итак, что делать, если ребенок откровенно не высыпается и как ему помочь?

Режим

Прежде всего стоит обратить внимание на режим ребенка. Если он до 12 ночи спокойно сидит за компьютером или смотрит телевизор, не стоит рассчитывать на то, что в 7 утра он встанет по первому звуку будильника. Чтобы к 7 утра ребенок мог безболезненного для организма подняться с кровати он должен ложиться спать не позже 22-23.00.

Игры

Если перед сном ребенок долго играется в компьютерные игры, он априори не сможет сразу уснуть, а мысленно, даже выключив компьютер, будет продолжать прохождение сложного уровня. Если же речь идет об агрессивных играх, они и вовсе могут надолго лишить школьника желания спать.

Фильмы

Родителям придется жестко контролировать, что дети смотрят по телевизору перед сном. Если за полчаса до отбоя ребенок смотрит фильм с элементами насилия или агрессии, ни о каком спокойном полноценном сне не может быть и речи.

Комфорт

Постарайтесь оборудовать спальное место ребенка максимально комфортно. Это не должно быть что-то безумно модное или дорогое, но это должно быть комфортно и удобно. Если у ребенка неудобный диван или подушка, которая ему не подходит и в результате он мучается от болей в шее, он не сможет полноценно выспаться.

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