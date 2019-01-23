Что делать, если ребенок слишком замкнутый?

Школьные годы - это самая счастливая, но в то же время самая сложная пора в жизни любого ребенка. Учеба, школьные друзья, первые успехи и разочарования, первая влюбленность и сорванные уроки. Все это приносит в жизнь ребенка яркие краски и наполняет ее неповторимыми эмоциями.

Однако, что делать, если вы видите, что у ребенка практически нет школьных друзей и в классе он держится особняком? Стоит ли переживать по этому поводу или ребенок всего-навсего создал свою собственную зону комфорта и не нуждается в массовке?

Индивидуальность

Далеко не всегда склонность к тишине и застенчивость - признак того, что у ребенка проблемы с социализацией. Если ваш ребенок вместо шумной компании предпочитает провести вечер с хорошей книгой или просто побыть дома с семьей - это не повод для беспокойства, это скорее показатель того, что школьник не спешит следовать за толпой. Ему не нужно всегда быть в компании знакомых, чтобы к нему прислушивались и с ним считались. Он проводит свое свободное время так, как ему удобно и как он считает нужным, не подыгрывая чужому мнению и чужим устоям.

Умение думать и анализировать

Как правило, дети которые на первый взгляд кажутся замкнутыми, обладают достаточно хорошими аналитическими способностями. Они часто остаются наедине со своими мыслями и имеют возможность посмотреть на ситуацию без давления толпы и не подстраиваясь под общее мнение. Например, в классе появился новенький.

Школьник, зависящий от мнения толпы будет относиться к нему в зависимости от установки, которую дадут негласные лидеры класса: либо тут же примет, либо подыгрывая остальным начнет травить. Что же касается замкнутого ребенка, то он в принципе не будет обращать внимания на установку и настрой класса, он сформирует о новеньком свое собственное мнение и будет отталкиваться от своих, а не чужих мыслей и взглядов.

Гуманитарий

Как правило, замкнутые дети - это гуманитарии, у которых нередко проявляются способности к написанию стихов и прозы. Такие дети достаточно развиты в интеллектуальном плане. Они много читают, ведут дневники, анализируют свои и чужие поступки. Вместо боевика они предпочтут посмотреть документальный фильм, а вместо распития пива в подворотне - провести вечер с хорошей книгой в руках.

Можно ли при этом говорить о том, что у таких детей нет друзей? Нет, конечно. Просто такие дети несмотря на достаточно юный возраст и отсутствие жизненного опыта чувствуют разницу между просто знакомыми и друзьями. Если они не дружат со всем классом, это не значит, что они не дружат ни с кем. Вместо 30 друзей у тихого замкнутого ребенка может быть всего один друг, но зато именно эту дружбу он может пронести через всю свою жизнь.

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