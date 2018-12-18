Что делать, если ребенок отказывается идти в школу

Рано или поздно практически каждый родитель сталкивается с ситуацией, когда ребенок категорически отказывается идти в школу. У одних это происходит в первом классе, у других - в третьем или пятом, но так или иначе, в одно прекрасное утро родителей ставят перед фактом, что чадо решило бросить учебу. Реагируют на это родители по-разному. Одни воспринимают подобные заявления как детскую блажь и просто пропускают мимо ушей, другие - начинают накручивать себя мыслями о том, что подобные заявления никто просто так не делает, значит ребенка гнобят в классе. Третьи же и вовсе всерьез задумываются о том, чтобы срочно забрать ребенка из "плохой" школы и записать в "хорошую".

Но стоит ли при первом же удобном случае переводить ребенка в другую школу и почему дети отказываются посещать занятия?

Адаптация

После трех месяцев летних каникул школьникам достаточно сложно втянуться в полноценный рабочий ритм. Безусловно, за три месяца они успели отдохнуть и окунуться в новые впечатления, но кроме всего прочего, за эти три месяца они успели полностью отвыкнуть от школьного ритма жизни. Сентябрь - один из самых сложных месяцев даже для старшеклассников, что уж тут говорить о первоклашках.

Еще неделю назад дети жили свободной беззаботной жизнью, а уже сейчас на них свалились уроки, секции, домашнее задание и прочие прелести школьной жизни. И самое главное - ведь за окном ничего не поменялось, там все такая же погода и так же ярко светит солнце. Практически всем детям это сложно понять и еще сложнее привыкнуть к этому.

Резкое увеличение нагрузки

К сожалению в наших школах нет плавного перехода от отдыха к учебе. У нас дети либо отдыхают, либо учатся, а о золотой середине мы можем только мечтать. Когда ребенок выходит на учебу после продолжительных каникул он априори не в состоянии выдержать всю ту нагрузку, которая на него сваливается. Если еще вчера он спокойно гонял мяч во дворе или с утра до вечера загорал на пляже, то сегодня ему крайне сложно высидеть в школе 7 уроков, потом сделать домашнее задание и еще не опоздать на секцию.

Вспомните, насколько нам, взрослым, тяжело вливаться в рабочий ритм после недельного отпуска, что уж говорить о детях с их неокрепшей психикой после трех месяцев каникул. В идеале увеличение нагрузки должно быть строго дозированным, иначе детский протест в виде отказа идти в школу просто неизбежен.

Дорос до протеста

Прежде, чем забирать документы и переводить ребенка в другую школу было бы неплохо выждать какое-то время и просто понаблюдать за ситуацией. Причин, по которым ребенок может отказываться ходить в школу, может быть множество, начиная от появления в классе новенького, который обижает вашего ребенка, до конфликта с учителем или первой симпатии.

Кроме того, не стоит забывать, что через период протеста проходят все 100% детей, другое дело, что период протеста у каждого свой. Кто-то начинает протестовать в первом классе, а кто-то дорастает до протеста ближе к пятому. Если вникнув в суть проблемы вы поймете, что причина протеста - конфликт с учителем, перевод в другую школу действительно может стать лучшим вариантом, во всех остальных случаях лучше не спешите и дайте ребенку время все хорошенько взвесить и обдумать.