Что делать, если ребенку сложно учиться

Кто из родителей не сталкивался с ситуацией, когда ребенок откровенно не справляется с возложенной на него нагрузкой. Школа, продленка, домашние задания, спортивная секция. Казалось бы, обычный стандартный набор среднестатистического ученика младшей школы. Однако, не все так просто.

Если у одних детей такой ритм жизни не вызывает никаких проблем и после футбола у них еще остаются силы на то, чтобы играть во дворе с друзьями, то другие уже к пятому уроку чувствуют себя выжатыми как лимон и не могут не то что гулять, но и даже думать о каких-то уроках или секциях.

Так почему же одним детям нагрузки, связанные с обучением даются легко, а для других они становятся настоящей пыткой? И самое главное - что в этой ситуации делать родителям?

Нервная система

Для начала присмотритесь к поведению своего ребенка и постарайтесь определить тип его нервной системы. Психиатры выделяют два основных типа: сильную и слабую нервные системы. Те у кого она сильная способны выдерживать серьезные нагрузки, те у кого слабая - сходят с дистанции на полпути.

Еще один важный момент - темперамент. Если ребенок гиперактивен и не может усидеть на одном месте даже 15 минут, он выдержит намного большие нагрузки, чем тихоня, который громкой музыке предпочитает игру в шахматы.

Ребенок не сможет выдержать больше, чем способна выдержать его нервная система и здесь бессмысленно проводить ему в пример других детей, которые успевают и все уроки сделать и на пять секций ходят. Оптимальный вариант для родителей - просто подобрать для ребенка занятия с учетом его нервной системы и темперамента. Если эта задача покажется кому-то слишком сложной - всегда можно обратиться за помощью к психологу.

Индивидуальный график

У ребенка должен быть индивидуальный график, составленный специально для него. Самое главное, что график должны составлять не родители, которые жаждут видеть своего ребенка отличником, активистом и лучшим спортсменом. В идеале график должен составлять школьный психолог, который сможет увидеть все тонкости характера и темперамента ребенка.

Если на замкнутого тихого ребенка взвалить слишком много, ничего хорошего из этого не выйдет. Точно также как совершенно бессмысленно пытаться записать гиперактивного ребенка в шахматный кружок. Все секции и кружки должны подбираться сугубо индивидуально, а не потому, что это близко, престижно или туда ходит половина класса. Точно так же как и график выполнения домашнего задания должен быть сугубо индивидуальный. Кто-то может придя со школы сразу садиться за уроки, а кому-то нужно время на отдых.

Отвлекающие факторы

Постарайтесь свести до минимума влияние отвлекающих факторов. Если ребенок делает домашнее задания ни о каком включенном телевизоре или громкой музыке не может быть и речи. Чем меньше ребенок будет отвлекаться на посторонние раздражители, тем продуктивнее он будет работать.