Что делать, если первоклассник плохо читает

К сожалению, родители многих первоклассников нередко сталкиваются с проблемой, когда ребенок, зная все буквы, читает исключительно по слогам и никак не перейдет на беглое чтение. Решают эту проблему родители по-разному: одни каждый вечер садятся с ребенком за книгу, другие записывают школьника на специальные курсы, третьи - экстренно ищут репетитора.

Итак, что делать, если первоклассник никак не начинает бегло читать?

Слух

Если ребенок никак не освоит чтение, вам стоит обратиться к детскому лору и выяснить нет ли у школьника проблем со слухом. Как ни парадоксально, но проблемы с чтением могут быть напрямую связаны с проблемами слуха. Если ребенок плохо слышит, он априори не может понять как должен звучать тот или иной звук. Отсюда и замедленное восприятие и еще более медленное воспроизведение букв и звуков.

Логопед

Также не лишним будет посещение с ребенком детского логопеда. Именно логопед может вовремя выявить проблемы как со слухом, так и с воспроизведением звуков. Более того, в современных логопедических кабинетах есть достаточное количество оборудования, которое покажет, не слышит ли ребенок тот или иной звук в искаженном виде.

Еще одна причина по которой ребенок может плохо читать - банальное стеснение. Если ребенок не выговаривает половину букв, он будет просто стесняться читать вслух и тем самым демонстрировать окружающим дефекты своей речи. Отсюда внутренний барьер и заторможенная реакция при обучении чтению. В этом случае вам просто не обойтись без помощи логопеда.

Игра

Если ваш ребенок плохо читает, ни в коем случае не навязывайте ему чтение. Книга не должна быть для ребенка ни пыткой, ни наказанием. Не стоит за любое непослушание отправлять ребенка читать. Это не поможет. Ребенок просто будет сидеть над раскрытой книгой и ждать, когда вы наконец смените гнев на милость и отпустите его гулять.

Если вы действительно хотите помочь ребенку быстрее начать читать - покупайте ему исключительно развивающие игры, учите его подбирать слова и правильно их составлять. Покупайте ребенку яркие красочные книги и самое главное - сведите общение ребенка с гаджетами до минимума.

Психолог

Если вы заметите, что ребенок никак не научится читать, несмотря на все ваши усилия, возможно не лишним будет сходить с ним к детскому психологу. К сожалению, в младшей школе дети зачастую сталкиваются с проблемами психологического характера о которых родители даже не догадываются. Новый коллектив, новый учитель, конфликт с одноклассниками, первые оценки и банальный страх получить двойку - все это для первоклассника равносильно концу света.

Как результат, стрессовая ситуация может влиять как на умственные способности ребенка так и на его желание учиться в целом. Именно поэтому, прежде, чем с утра до вечера заставлять ребенка сидеть над букварем для начала пообщайтесь со специалистом и выясните, не нужна ли вашему ребенку более существенная помощь, чем зазубривание нескольких новых букв.

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