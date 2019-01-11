Черты характера, которые мы передаем детям по наследству

Как бы мы не старались правильно воспитывать наших детей, далеко не всегда наши надежды бывают оправданы. Нет-нет, да и выяснится, что ребенок далеко не самый добрый и заботливый, несмотря на то, что растет в благополучной семье. Откуда-то вдруг появляются черты характера, приводящие родителей в замешательство и заставляющие всерьез задуматься о том, что же они делают не так.

Безусловно, многое зависит от воспитания и если с детства ребенок жил в атмосфере полнейшего обожания, не стоит ждать, что привыкнув к роли короля он вдруг вырастет заботливым и кротким. Однако, даже при весьма строгом воспитании родители зачастую не понимают, что они делают не так.

На самом деле, все очень просто: родителям просто нужно вспомнить как они вели себя, когда им было столько лет, как сейчас их ребенку. Гены - вещь серьезная и с ним невозможно спорить. Если у ребенка есть генетическая склонность к бродяжничеству, вранью, воровству, алкоголизму и т.д. - вы можете изо всех сил пытаться удержать его на коротком поводке и контролировать каждый его шаг. Однако, ребенок будет в постоянной зоне риска, так как гены сильнее любого воспитания.

Итак, какие черты характера мы передаем детям по наследству:

Лень

Как ни парадоксально, но если вы в детстве были законченным лентяем, никакие аргументы и доводы не помогут вашему ребенку стать трудоголиком. Увы, но лень передается по наследству, поэтому, прежде чем клеймить ребенка или заниматься самобичеванием сетуя на то, что вы не так воспитали ребенка, вспомните, что в подобной ситуации делали ваши родители.

Доброта

Как правило, у добрых родителей рождаются такие же добрые дети. Разумеется, львиная доля здесь зависит от воспитания и постоянного наглядного примера, однако, гены также играют далеко не последнюю роль. Дело в том, что в организме человека вырабатывается гормон окситоцин. Этот гормон еще называют гормоном счастья. Именно количество выделяемого гормона и определяет склонность человека к проявлению добрых поступков.

Внимательность и способность к точным наукам

Внимательность и способность к точным наукам, как впрочем и способность к изучению иностранных языков - это то, чем мы награждаем наших детей еще во время их зачатия. Как бы мы не старались дать детям хорошее образование и сколько репетиторов мы не наняли бы, но если мы сами в их возрасте с трудом получали тройки, не стоит ожидать от ребенка умопомрачительных успехов.

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