Чем опасен Интернет для детей

Рано или поздно абсолютно все родители задаются вопросом о том, не рановато ли их ребенку узнавать все прелести Интернета. Нужен ли ребенку Интернет? Что он там увидит и чему научится? А может просто скачать ему фильмы и мультики и не нужно ему никакого Интернета? Так или иначе в один прекрасный день практически во всех семьях встает подобная диллема и родителям приходится принимать какое-то решение.

Итак, чем опасен Интернет для ребенка:

Мошенники

Ребенок может стать жертвой мошенников и сам того не понимая дать ворам доступ к вашей квартире. Новый знакомый, с которым ребенок "случайно" столкнется во время онлайн-игры ненавязчиво предложит познакомиться поближе и пообщаться с помощью веб-камер. Правда, у него самого, камера почему-то не включится, но при этом, он уговорит ребенка не выключать свою камеру, так как все видит и ему очень интересно, как живет его новый друг. Дескать, вечером папа починит камеру и завтра ты меня тоже увидишь, а сейчас пройдись с ноутбуком по квартире, очень интересно увидеть, как ты живешь.

Как вы понимаете, опытному мошеннику не нужно много времени, чтобы определить уровень благосостояния семьи и в случае необходимости выяснить у наивного ребенка домашний адрес и рабочий график родителей.

Доступ к паролям и логинам

Подростки нередко становятся жертвами мошенников в тот момент, когда решают оплатить онлайн-покупку не через сайт своего банка, а через весьма сомнительные сайты, запрашивающие пароли и доступы к карте. На первый взгляд все кажется логичным и у подростка ничего не вызывает сомнений: сайт для подтверждения личности запрашивает пароль от карты, что ж тут странного?

Однако, если вы попросите ребенка пошагово вспомнить сколько окон он открывал на экране, он вспомнит, что после того, как он выбрал покупку и решил оформить заказ, на экране появилось новое всплывающее окно, запрашивающее логин от банковской карты. Именно это окно и является мошенническим.

Объясните ребенку, что любые оплаты онлайн-покупок можно делать либо через проверенные сайты крупных торговых сетей, либо через сайт банка, однако ни в коем случае ни на одном сайте нельзя одновременно указывать номер карты и пароль к ней. Если вы все таки решили что вашему ребенку пора иметь свою банковскую карту с карманными деньгами, наиболее правильным решением будет подключение смс-уведомления к вашему смартфону обо всех операциях, которые ребенок осуществляет с картой. В этом случае, если мошенники попытаются снять в карты все деньги, вы тут же получите смс-сообщение и должны будете либо подтвердить операцию, либо немедленно сообщить в банк о попытке взлома карты.

Психи

В Интернете человек кажется тем, кем хочет казаться. Никто, заходя в чат, не заявит во всеуслышание, что он агрессивный, асоциальный неврастеник, который просто ищет на кого бы выплеснуть свою агрессию. Став жертвой такого психа ребенок может получить серьезную психологическую травму, и самое главное - он будет бояться, что псих вычислит его в реальной жизни и приведет в исполнение все свои угрозы.

Извращенцы

К сожалению, никто из родителей не может быть уверенным в том, что общаясь со сверстником из другого города ваш ребенок на самом деле не общается с извращенцем, который просто ждет удобного момента, чтобы показать свое настоящее лицо. В этом случае у родителей есть только один вариант: читать детскую переписку и контролировать ее. Однако, если в младшем школьном возрасте ребенок спокойно допустит родителей ко всем своим секретам, то в 12-13 лет попытка влезть в личное пространство может обернуться серьезным протестом.

Единственный способ защитить ребенка при этом не испортив с ним отношения - установить клавиатурный шпион на все его гаджеты. Безусловно, кто-то может сказать о том, что это неэтично и что это вмешательство в личную жизнь ребенка. Однако нужно четко понимать, что речь идет не о любопытстве, не о попытке контролировать или вмешиваться, речь идет исключительно о желании защитить.

Самооценка

Как это ни странно, но Интернет может очень сильно опустить самооценку подростков. Глянцевые модели, которые в наши дни принято считать эталонами красоты, слишком далеки от реальных параметров. В результате большинство подростков пытаются соответствовать этим критериям в ущерб своему здоровью и психике. Кто-то садится на диету и доводит себя до истощения, кто-то начинает качать мускулы, забыв о том, что все хорошо в меру, кто-то превращает свое тело в холст для татуажа и пирсинга. Так или иначе, подростки перестают быть самими собой, пытаясь наследовать тех, чья внешность общепризнанна.

Вирусы

На фоне всего вышеперечисленного, вирусы - это наименьшая проблема, которая может подстерегать ваших детей в Интернете. Однако, справедливости ради нужно признать, что в Сети достаточно много вредоносных программ, которые могут надолго вывести из строя практически любой гаджет. Именно поэтому регулярно обновляйте антивирусные программы не только на своем компьютере, но и на всех гаджетах, которыми пользуется ваш ребенок.