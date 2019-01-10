Чем кормить школьника перед контрольной

Пока ребенок учится в школе, каких только советов он не наслушается от родителей, желающих ему помочь. Он все годы обучения будет слушать о том, как полезно полноценно завтракать и вовремя ложиться спать. Ему обязательно расскажут о том, что если идя на экзамен положить в обувь пятак, то экзамен будет сдан на отлично, а если перед важной контрольной съесть шоколадку, то мозг начнет работать вдвое активнее. Но так ли все это на самом деле и действительно ли родители могут помочь школьникам лучше учиться таким нестандартным способом?

Итак, что активизирует работу головного мозга и чем кормить школьника перед контрольными работами или экзаменами?

Шоколад

Шоколад считается основным продуктом, который активизирует работу головного мозга. В ходе ряда исследований особенно хорошо зарекомендовал себя черный шоколад. Однако, как правило, дети отдают предпочтение молочному или белому шоколаду. Секрет шоколада в том, что он содержит большое количество флавонолов, которые улучшают кровоток в участках головного мозга. В результате съеденная перед контрольной шоколадка действительно повышает быстроту реакции и сообразительность ребенка.

Орехи

Орехи - это кладезь питательных элементов для коры головного мозга. Именно в орехах содержится большое количество полиненасыщенных кислот, которые не синтезируются в организме человека. Иными словами, это кислоты, которые кроме орехов человеку взять негде. По словам диетологов и педиатров 5-6 орехов, съеденных непосредственно перед важным экзаменом или контрольной работой активизируют работу головного мозга.

Яйца

В яйцах содержится лецитин и витамин В12. Желток очень богат холином, который по сути является строительным материалом для головного мозга. Именно поэтому, как бы банально не выглядела привычная нам всем яичница, она действительно полезна, особенно для школьников.