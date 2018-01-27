Вещий сон можно "заказать": озвучены простые способы

Наука о сновидениях различает 4 типа снов; некоторые из них несут полезную или пророческую информацию.

Об этом "Обозревателю" рассказала сомнолог Наталия Радомская.

Она заметила: "В принципе, любой сон, который мы запоминаем, независимо от того, когда он снится, уже несет в себе какую-то информацию, если он запомнился".

Сомнолог рассказала об основных типах снов. Первый тип называется ассоциативным или вещим - "их нужно толковать по соннику". Такие сны следует рассматривать через призму ассоциаций. "Например, вам снится море и волны. Море волнуется. Это значит, что вас в жизни ожидают какие-то волнения. Или вам снится, что кто-то врывается в ваш дом – это значит, что вас посетит какой-то неожиданный гость", - привела пример Наталия Радомская.

Наталия Радомская Facebook Натали Радомская

Далее следуют прямые сны, которые "как приснятся, как и сбываются". "Они снятся тем людям, которые очень редко видят сны. Например, знакомая рассказывала мне, что ей приснился дом, какие-то люди и какое-то мероприятие. И в течение месяца она неожиданно попала на мероприятие в тот самый дом", - пояснила сомнолог.

Далее следуют "пустые, или отражательные" сны, которые фактически являются отражением переживаний, страхов и надежд человека во время его бодрствования - "наше подсознание просто отражает то, о чем мы очень долго думали", - рассказала она.

И, наконец, существуют пророческие сны. "В разное время они снились разным библейским пророкам. Их могут видеть президенты и другие люди, обремененные властью. Они могут сниться и обычным людям, но очень редко – о стране, о мире, о глобальных событиях", - заметила Наталия Радомская.

Она также добавила, что в году имеется особый период - с 6 по 20 января – совпадающий с православными Святками, когда "чуть ли не каждую ночь можно видеть какое-то пророчество для себя".

Но вещий сон можно "заказать", - заверила сомнолог. "Если вы хотите, чтобы сон ответил на какой-то вопрос, есть несколько вариантов это организовать", - сказала она.

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"Например, считается, что вещий сон с четверга на пятницу. Эта примета пошла от наших предков, которые знали, как правильно загадывать сон и получать ответ. Но до нас дошла не вся информация. На самом деле, дело в другом", - подчеркнула Наталия Радомская. Она привела пример: "Вы хотите устроиться на работу или куда-то поехать, и вы не знаете, будет новое место работы хорошим а поездка – удачной. Тогда в ночь с четверга на пятницу перед сном следует произнести свой вопрос и после сказать такую формулу: "Четверг, четверг, на воду или на хлеб? Если вода, то да, если хлеб, то нет".

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Сомнолог пояснила, как следует интерпретировать увиденное во сне. "Если вы увидели во сне воду или любую другую жидкость, то ответ на ваш вопрос – "да"; если увидели хлеб или любую выпечку, то ответ "нет". "Когда моя знакомая загадывала сон, чтобы получить ответ, приедет ли ее любимый мужчина, ей приснился холодец. Казалось бы, он жидкий, но он замерзший. И я предположила: это событие будет, но позже. И действительно, он приехал не через месяц, а через два. То есть к толкованию следует подходить в творческом ключе", - заметила она.

Наталия Радомская также рассказала о том, что заказать вещий сон можно и с помощью рун. Для этого изображение трех рун, соединенных воедино - Эваз - Эйваз – Перт - наносится на руку и произносится специальная формула: "Эваз - Эйваз – Перт, скажите мне……. (произносите вопрос, на который хотите получить ответ во сне)".

Руны Эваз - Эйваз – Перт

"Если вопрос касается другого человека, то попросите у рун, чтобы этот человек пришел в ваш сон и сам рассказал о том, что вас волнует. Главное условие: после того, как проснётесь, сотрите руны с руки, иначе весь день вас будет клонить ко сну. Бывает так, что вы смутно будете помнить, что именно вам снилось, но в голове будет ясно звучать ответ на ваш вопрос, будто кто-то вложил вам его в голову. Либо ответ на ваш вопрос может быть получен в течение дня в реальности, либо сон, который увидите, следует растолковать при помощи сонника", - пояснила она.