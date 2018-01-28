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Сон с воскресенья на понедельник: что значит, если приснился конфуз

1.3тЧитать новость на украинском

Если накануне рабочей недели человек во сне видит себя в щепетильной ситуации, из этого факта можно сделать важные выводы.

Об этом "Обозревателю" рассказал психотерапевт Александр Коломийчук.

По его словам, сновидение "отражает отношение человека к тому, что ему предстоит".

При этом конкретные образы сна не имеют никакого смысла, если не рассматривать их в контексте конкретного человека, особенностей его личности и даже особенностей рабочего графика. Так, "сон с воскресенья на понедельник будет иметь разное значение для человека, у которого понедельник – первый рабочий день на неделе, для человека, у которого понедельник выходной и для человека со свободным графиком", - подчеркнул медик.

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"Для первых понедельник означает необходимость собраться, мобилизоваться и подготовиться к чему-то", - добавил он.

В частности, бывает так, что человек во сне оказывается в щепетильной ситуации. "Например, он попадает в какое-то щекотливое положение: он пришел в помещение, снял верхнюю одежду, а под ней – пижама или вообще ничего".

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В таком случае смысл этого сновидения таков: "Человек не верит в себя, задача, которую ему предстоит решить, кажется ему достаточно сложной, у него создается тревожное ощущение тупика, беспомощности, его самооценка занижена, он опасается осуждения со стороны окружающих", - пояснил Александр Коломийчук.

Вместе с тем он подчеркнул: "Важен не сам сюжет сна, а эмоция, которую человек проживает. Эмоция первична. Когда наше сознание засыпает, то оно обращается извне вовнутрь и получает доступ к подсознанию, и эти переживания отражаются в символической форме".

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Как писал "Обозреватель", ранее были озвучены два способа "заказа" вещего сна.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Александр Коломийчук
Объект
сонник
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