"Поменьше нойте, люди! Наслаждайтесь моментом!" Письмо умирающей девушки потрясло весь мир

Прощальное послание 27-летней австралийки Холли Бутчер, которая обратилась к своим подписчикам за день до собственной смерти, поразило интернет. Борющаяся с раком девушка переоценила собственный взгляд на вещи и время и решила поделиться житейскими советами с другими.

Душераздирающая исповедь Холли стала вирусной сенсацией, разлетевшись по всему миру. С момента публикации ее лайкнули почти 210 тысяч человек, более 150 тыс. распространили.

Холли написала пост третьего января. Четвертого января ее не стало. У девушки была саркома Юинга — редкая форма рака, поражающей в основном молодых людей.

Ниже приводим перевод полного текста прощальной записки Холли Бутчер без изменений.

"Небольшой совет от Хол:

Это очень странно — осознавать и принимать свою смертность, когда тебе всего 26 лет. Это просто одна из деталей, которые ты игнорируешь. Дни проносятся мимо, и ты ждёшь, что так будет всегда, пока не случается неожиданное.

Я всегда представляла, что когда-нибудь стану старой, седой и морщинистой, что у меня будет прекрасная семья (с кучей деток), которую я создам с любимым человеком. Я так сильно этого хочу, что аж больно.

Facebook Холли Бутчер

Так уж устроена жизнь. Она хрупкая, драгоценная и непредсказуемая, и каждый новый день — это подарок, а не неотъемлемое право.

Сейчас мне 27. Я не хочу умирать. Я люблю свою жизнь. Я счастлива… Это заслуга моих близких.

Но не в моей власти решать.

Я пишу эту "предсмертную записку" не для того, чтобы вы боялись смерти, — мне нравится, что мы практически не осознаём её неизбежности… Кроме тех случаев, когда я хочу о ней поговорить, и все делают вид, что это "табу", которое никого из нас не касается… Это трудновато.

Я просто хочу, чтобы люди перестали так переживать из-за мелких, ничего не значащих стрессов в жизни и вспомнили, что всех нас в конце концов ждёт одна и та же судьбы, так что надо делать всё возможное, чтобы твоя жизнь была достойной и хорошей, и без лишней херни.

Дальше я излагаю кучу мыслей, потому что в последние несколько месяцев у меня было много времени, чтобы всё обдумать. Естественно, все эти случайные мысли чаще всего лезут мне в голову посреди ночи!

Facebook Холли Бутчер

Когда вам захочется поныть обо всяких глупостях (в последние пару месяцев я такое всё чаще замечаю), просто вспомните о ком-то, у кого реально есть проблемы. Скажите спасибо, что у вас такая мелкая проблема и не парьтесь. Понятно, что какие-то вещи вас достают, но не надо на них зацикливаться и портить настроение всем окружающим.

Теперь выйдите на улицу, вдохните поглубже свежего австралийского воздуха всеми лёгкими, посмотрите, какое небо голубое и какие деревья зелёные, как всё прекрасно. Подумайте, как вам повезло, что вы имеете возможность просто дышать.

Может быть, вы сегодня застряли в пробке, или не выспались, потому что ваши прекрасные детки не дали вам поспать, или парикмахерша постригла вас слишком коротко. Может, вы поцарапали новые накладные ногти, у вас слишком маленькие сиськи, целлюлит на жопе и отвисший живот.

Забудьте про всю эту хрень… Я вам гарантирую, вы не вспомните ни об одной из этих вещей, когда придёт ваш час. Всё это кажется ТАКОЙ фигнёй, когда смотришь на всю свою жизнь в целом.

Я смотрю, как моё тело усыхает прямо у меня на глазах и я ничего не могу с этим поделать, и мечтаю только об одном — ещё один День рождения или Новый год в кругу семьи или ещё один день с моим партнёром и собакой. Один-единственный.

Facebook Холли Бутчер

Я слышу, как люди жалуются на свою ужасную работу, на то, как им трудно упражняться, — скажите спасибо, что вы физически можете это делать. Работа и упражнения могут показаться такой чепухой… пока твоё тело позволяет тебе ими заниматься.

Я старалась вести здоровую жизнь — пожалуй, это была моя основная цель. Цените своё здоровье и работающее тело, пусть оно даже не идеальной формы. Ухаживайте за ним и восхищайтесь им. Двигайте им и подпитывайте его свежей едой. Не зацикливайтесь на нём.

Помните, что хорошее здоровье — это не только физическое тело… не ленитесь также стремиться к психическому, эмоциональному и душевному счастью. Тогда вы, возможно, поймёте, насколько неважно и ненужно иметь это идиотское идеальное тело из соцсетей…

Кстати, раз уж мы об этом заговорили, отпишитесь от всех аккаунтов, из-за которых вы испытываете отвращение к себе. Даже от друзей… Будьте безжалостны ради своего блага.

Будьте благодарны за каждый день, когда у вас ничего не болит, и даже за те дни, когда болеете мужским гриппом, растянули спину или подвернули лодыжку, — да, это хреново, но не смертельно и скоро пройдёт.

Поменьше нойте, люди!.. И побольше помогайте друг другу.

Давайте, давайте, давайте. Это правда, что гораздо приятнее делать что-то для других, чем для себя. Я жалею, что недостаточно это делала.

Холли Бутчер

С тех пор как я заболела, я узнала самых невероятно добрых и самоотверженных людей и получила много самых тёплых и заботливых слов и поступков от родных, друзей и незнакомцев. Гораздо больше, чем могла бы дать в ответ. Я никогда этого не забуду и буду вечно благодарна всем этим людям.

Странное ощущение, когда у тебя в конце ещё остались не потраченные деньги… а тебе уже скоро умирать. В такое время не пойдёшь покупать какие-то материальные вещи, как раньше, типа нового платья. Поневоле задумываешься, как это глупо, что мы тратим так много денег на новые шмотки и прочие "вещи".

Купите что-нибудь своей подруге вместо очередного платья, косметики или украшений к следующей свадьбе.

1. Всем пофиг, что вы два раза придёте в одном наряде.

2. Это приятно. Сводите её в ресторан, а ещё лучше — приготовьте еду сами. Заплатите за её кофе. Подарите/купите ей цветок, массаж или свечку и скажите, что любите её, когда будете дарить.

Цените чужое время. Не заставляйте их ждать из-за своей непунктуальности. Если вы вечно опаздываете, начните собираться раньше и поймите, что друзья хотят провести время с вами, а не сидеть и ждать, пока вы объявитесь. Вас за это только зауважают! Аминь, сёстры!

В этом году мы в семье договорились не дарить подарков, и хотя ёлка выглядела грустноватой и пустоватой (я чуть не разрыдалась в Сочельник!), было классно, потому что никто не переживал, что надо успеть купить всем подарки, а все усилия пошли на написание хороших открыток друг другу. Плюс представьте себе, что моим родным пришлось бы покупать мне подарок, зная, что, скорее всего, он останется им… как-то странно!

Пусть это прозвучит не круто, но эти открытки для меня важнее любых покупок. Правда, учтите, что нам было просто, потому что у нас нет маленьких детей.

Короче, мораль сей басни: Рождество можно отметить и без подарков. Поехали дальше.

Тратьте деньги на ощущения… Или хотя бы не оставляйте себя без ощущений, тратя все деньги на материальную дрянь.

Постарайтесь наконец-то каждый день ходить на пляж, как вы давно планировали. Обмакните пальцы в воду и заройтесь ногами в песок. Промочите лицо солёной водой.

Бывайте на природе.

Постарайтесь просто присутствовать в моменте и получать от него удовольствие, а не запечатлевать его через экран телефона. Жизнь создана не для того, чтобы проживать её на экране, и не для того, чтобы сделать идеальное фото… насладитесь, блин, моментом! Не надо пытаться его запечатлеть для всех остальных!

Отфонарный риторический вопрос. Когда вы тратите несколько часов на причёску и макияж ради одного вечера, оно того стоит? Я этого никогда не понимала у женщин.

Просыпайтесь иногда пораньше и слушайте пение птиц, любуясь красивыми цветами восходящего солнца.

Слушайте музыку… по-настоящему слушайте. Музыка — это терапия. Лучше всего — старая.

Ласкайте свою собаку. На том свете мне будет этого не хватать.

Говорите с друзьями. Уберите телефон. У них всё хорошо?

Путешествуйте, если вам этого хочется. Если нет — не путешествуйте.

Работайте ради жизни, не живите ради работы.

Серьёзно, делайте то, что вас радует.

Съешьте тортик. И никакой вины.

Говорите "нет" всему, чего не хотите делать.

Не надо следовать чужим представлениям о том, что такое "полноценная жизнь"… может быть, вы хотите себе заурядную жизнь — в этом нет ничего плохого.

Говорите близким, что вы их любите, как можно чаще и любите их изо всех сил.

А ещё помните: если вас что-то напрягает, в ваших силах это изменить — в работе, в любви, где угодно. Не бойтесь меняться. Вы не знаете, сколько у вас времени осталось на этой земле, так что не тратьте его на напряги.

Я знаю, что вы это сто раз слышали, но это чистейшая правда.

И вообще, это всего лишь советы одной девушки. Делайте с ними что хотите, мне всё равно!

Ах да, и напоследок: если можете, сделайте доброе дело для человечества (и для меня) и начните сдавать донорскую кровь. И вам будет приятно, и жизни поможете спасти.

Мне кажется, об этом так мало говорят, а ведь каждое донорство может спасти 3 жизни! Это очень простая процедура, которая может оказывать огромное влияние.

Доноры крови (я даже не могу сосчитать, сколько пакетов) помогли мне прожить на год дольше — год, проведённый на этой Земле с родными, друзьями и собакой, за который я буду вечно благодарна. Год, на который выпали некоторые лучшие времена в моей жизни.

…До новой встречи.

Хол".

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