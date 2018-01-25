1. Сегодня, как мне кажется, всем людям не помешало бы избавиться от зависти. Научиться радоваться и уважать успехи других, используя их как ориентир для своего роста

2. Я всегда говорил: два человека скандалят — побеждает третий

3. Дали жизнь — живи ее достойно, вне зависимости от профессии

4. Хочется, чтобы было интересно не только мне. Мы делаем кино для людей, чтобы потом не приходилось оправдываться: мол, я так видел, а зритель не понял, и это его проблема

5. Я вообще очень люблю делать что-то на преодоление своих страхов. Человек в течение жизни постепенно обрастает комплексами и живет, как в футляре. Выбраться из него очень сложно, так что приходится делать это через силу

6. Это удивительное настроение и чувство, когда люди друг о друге еще ничего не знают, как будто раскрываешь новую книгу, бестселлер, который еще предстоит прочесть

7. Идеальное свидание – это когда приезжаешь с гастролей, уже очень поздно, но тебе так хочется, чтобы в доме никто не спал, потому что я не терплю есть в одиночестве

8. Сегодня главное качество – это порядочность. С годами стало практически невозможно распознать с первого раза, что человек собой представляет. Все научились прекрасно маскироваться, да и у тебя уже замыленный глаз и нюх

9. Все верят в одного Бога, но стучат к нему с разных сторон, что для меня странно. Ведь если Бог один, то почему же мы все не идем к нему по одному путикратчайшему? Хотя, возможно, каждый уверен, что у него путь короче. И правильнее. А остальные выбрали не ту дорогу.

10. Потенциал нашей страны номер один – эти люди

11. Раньше я бежал, бежал, бежал, боялся что-то упустить. Сегодня я становлюсь мудрее и бегаю уже не повсюду и не так быстро

12. Мне нравится быть нужным. Это очень важно. Тебе звонят, тебя приглашают, в тебе нуждаются, тебя ждут. Ты нужен на работе, дома и, если повезет, обществу. Это большое счастье, дарованное тебе чем-то или кем-то свыше. И если уж оно тебе выпало – береги его, дорожи им

13. Я непривередлив в принципе – ни в еде, ни в чем другом. Мне всегда вкусно, даже когда не очень вкусно

Новости С фейковых новостей началась история грехопадения людей

14. Кто-то находит романтику в беге босиком по лужам. А мне холодно босиком, понимаете? У меня другая романтика. Это солнце, счастье, искренние улыбки людей.Меня солнце вдохновляет, а вот туман – нет

15. Я не ставлю вопрос, мол, кто ты такой и чего достиг, чтобы меня критиковать? У меня нет этого снобизма. Кем бы ты ни был в моем жанре – Чарли Чаплином или Петросяном, мне наплевать на твое мнение обо мне, если оно плохое. Нет, ну я честно вам говорю (смеется)

16. Я не хочу быть не к месту, знаете, как гость или родственник, которого не ждут на свадьбе

17. Просто зарабатывать бабки – это скучно

18. Сижу я дома и кормлю сына – у меня получается это делать. Он смотрит мультик, а я методично впихиваю в него ложку за ложкой. Лена поражается моему терпению, а все очень просто: я просто хочу это делать. Вот и весь секрет терпения

19. Та легкость, которая присуща некоторым известным личностям, говорит только об их профессионализме, выдержке и определенном складе ума и характера. На самом деле это очень трудно! Для мужчины, например, сложно не ответить так, как ему кажется, собеседник того заслуживает

20. Когда ты понимаешь, что каждый день остается в памяти этой страны, твоих детей и тебя самого на всю жизнь, стараешься не поступать, как сволочь. Не всегда, к сожалению, получается, но я к этому стремлюсь

21. Я точно знаю, когда ты у политиков возьмешь что-то, то уже никогда не будешь свободен

22. До появления сына мы с женой боялись, что нашу любовь к дочери придется разделить, что мы станем кого-то из детей любить больше. На самом деле, ты не делишь любовь на двоих, просто ее становится в два раза больше.

Новости Настало время сбросить маски

23. Я очень добрый отец. На мне можно ездить, вить из меня веревки

24. Есть люди, которые умеют абстрагироваться, а есть те, которые все переживают и пропускают через себя. Я – из вторых

25. Я уже понимаю, насколько жизнь коротка, потому что после 30-ти годы просто полетели. И, боюсь, дальше будет только быстрее. Поэтому хочу одного: успеть сделать много хорошего, чтобы оставить яркий след.