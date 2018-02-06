Лунный календарь: какой день 6 февраля 2018 года

6 февраля 2018 года в 12:00 Луна будет находиться в фазе "убывающая Луна".

Это 21 лунный день в лунном календаре.

Луна находится в знаке зодиака Скорпион.

Процент освещенности Луны составляет 63%.

Восход Луны в 23:42, а закат в 10:47.

Сегодня, как сообщает издание "Мир космоса", настало время принятия самых ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от наносного и малозначимого.

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Третья лунная фаза охватывает период от полнолуния и до начала четвертой четверти. В полнолуние отмечается пик скопления жизненной и психической энергии, которая впоследствии понемногу идет на уменьшение.

Прекрасный период для освобождения от давнишних привычек, также можно попробовать что-либо новое. В отношениях - это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне. Третья фаза отлично подходит для саморазвития, самосовершенствования и созидания.

Чем сегодня заняться

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

День творческой и физической активности. Полезна коллективная работа, всевозможные поездки или путешествия. Полезны водные процедуры, воздушные ванны и любые физические упражнения.

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