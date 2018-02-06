Лунный календарь: какой день 6 февраля 2018 года

6 февраля 2018 года в 12:00 Луна будет находиться в фазе "убывающая Луна".
Это 21 лунный день в лунном календаре.
Луна находится в знаке зодиака Скорпион.
Процент освещенности Луны составляет 63%.
Восход Луны в 23:42, а закат в 10:47.
Сегодня, как сообщает издание "Мир космоса", настало время принятия самых ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от наносного и малозначимого.
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Третья лунная фаза охватывает период от полнолуния и до начала четвертой четверти. В полнолуние отмечается пик скопления жизненной и психической энергии, которая впоследствии понемногу идет на уменьшение.
Прекрасный период для освобождения от давнишних привычек, также можно попробовать что-либо новое. В отношениях - это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне. Третья фаза отлично подходит для саморазвития, самосовершенствования и созидания.
Чем сегодня заняться
Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.
День творческой и физической активности. Полезна коллективная работа, всевозможные поездки или путешествия. Полезны водные процедуры, воздушные ванны и любые физические упражнения.
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