Гороскоп на 8 февраля: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому стоит воздержаться от критики, а кто станет заложником обстоятельств.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овны смогут сегодня удивить не только начальство, но и вторую половинку. Удачный день для шопинга.

ТЕЛЕЦ

Тельцам не стоит сегодня раздавать советы и одалживать деньги.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит прислушаться к советам близкого человека. Сегодня лучше не садиться за руль, высокая опасность травматизма.

РАК

Ракам стоит воздержаться от критики, так как у вас сейчас не самое лучше положение на работе. Вечер лучше провести за активным занятием.

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ЛЕВ

Львам не стоит сегодня работать на износ. Поберегите нервы и здоровье. Хороший день для самообучения.

ДЕВА

У Дев не самый лучший день. Обстоятельства сложатся таким образом, что вы станете их заложником. Однако к концу дня вы сможете решить все проблемы и выйдете победителем из этого сложного дня.

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ВЕСЫ

Весам стоит наладить отношения с далеким родственником или давним другом. Хорошее время для покупки недвижимости.

СКОРПИОН

Скорпионам звезды сулят успех в операциях с финансами. Вечер лучше провести в компании друзей, не оставайтесь в одиночестве.

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сегодня смогут добиться хорошего результата в работе, если будут собраны и целеустремленны. А вот в личной жизни сегодня затишье.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит подумать над возможностью получения второго образования. Если не чувствуете в себе сил на долгую учебу, выберите курсы.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям сегодня придется много работать, чтобы добиться нужного результата. Несмотря на сложный день, звезды советуют не забывать и про занятия спортом. Такая активность обязательно поднимет вам настроение.

РЫБЫ

Рыбам придется сегодня постараться побольше времени уделить второй половинке и сделать так, чтобы любимый человек запомнил этот день надолго.

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